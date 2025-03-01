Son dakika: Çalışan anneye çocuk bakım desteği zamlandı! Müjdeyi Bakan Işıkhan verdi

Gelen son dakika haberine göre, çalışan anneye çocuk bakım desteği 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, verdi. Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında ücret prim ve vergi desteği de artırıldı.

Çalışan anneler için çocuk bakım desteği 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen KİPAP kapsamında ücret prim ve vergi desteği de 32 bin TL'ye yükseltildi.

ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında sağlanan desteklerin artırıldığını duyurdu. Ücret, prim ve vergi desteği 25 bin TL’den 32 bin TL’ye çıkartılırken, çalışan annelere verilen çocuk bakım desteği ise 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

KADIN İSTİHDAMI İÇİN İTİCİ GÜÇ OLACAK DESTEKLER ARTIRILIYOR

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında çalışan annelere aylık olarak 325 avro ödeniyordu. Geçtiğimiz günlerde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede, aylık destek tutarı 325 avrodan 510 avroya yükseltilmişti.

Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon avro olan projeyle her ay 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor. Yarı zamanlı çalışan annelerin de yararlanabildiği projeye başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.