İSTAŞ Endüstri ve Almoayed Investment’ten Bahreyn’de stratejik ortaklık

07 Ocak 2025 10:33 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:41

Endüstriyel tesislerde bakım ve onarım alanında 38 yıllık bir geçmişi olan lider şirketlerden İstaş Endüstri, Bahreyn’in prestijli yatırım kuruluşu Almoayed Investment ile stratejik bir ortaklık kurarak MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yeni bir dönemi başlattı. Bu iş birliği çerçevesinde iki şirket, bölgede ALTAS Industry Corporation adı altında faaliyet gösterecek.

ALTAS ve İSTAŞ Endüstri’den Güçlü Ortaklık Adımı

ALTAS Industry Corporation, İSTAŞ Endüstri ve Almoayed Investment arasında gerçekleşen ortaklıkla birlikte bölgedeki projelere güçlü bir giriş yapmayı ve sanayi altyapısında kaliteli çözümler sunmayı hedefliyor. Bu ortaklık, ALTAS'ın büyüme hedeflerine önemli bir destek sağlayacak.

ALTAS Industry Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Mehrali Gasimov oldu

ALTAS Industry Corporation’ın yönetim kurulu başkanlığına, İstaş Endüstri’nin ortaklarından Mehrali Gasimov atandı. Gasimov, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ALTAS Industry Corporation, MENA bölgesindeki sanayi altyapısını dönüştürmek ve bölgenin lider hizmet sağlayıcısı olmak için tasarlandı. Bu güçlü sermaye yatırımıyla, Bahreyn merkezli bu ortaklığı bölgedeki her köşeye taşımayı ve gerçek bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyoruz.”

İstaş Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Guliyev’den Açıklama

İstaş Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Guliyev, bu ortaklığın önemini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Almoayed Investment ile kurduğumuz bu ortaklık, sadece iki şirketin değil, MENA bölgesinin sanayi altyapısına önemli katkılar sağlayacaktır. ALTAS Industry Corporation, bölgedeki projelerde kalite, güven ve inovasyonun yeni standardını belirleyecek. Bu iş birliği sayesinde, İstaş’ın global bilgi birikimi ve Almoayed’in bölgesel gücü birleşerek, bölge genelinde büyük fark oluşturacağız. Önemli miktarda sermaye yatırımıyla güçlü bir başlangıç yapıyor ve ALTAS’ı, MENA bölgesinin lider sanayi hizmet sağlayıcısı olarak konumlandırmayı hedefliyoruz.”

Almoayed Investment’tan Güçlü Destek

Almoayed Investment sahiplerinden Abdulrahman Almoayed, yaptığı açıklamada, “ALTAS Industry Corporation, Bahreyn’in ekonomik vizyonuna büyük katkı sağlayacak bir oluşumdur. Bu ortaklık, bölgesel sanayi altyapısını güçlendirecek ve Bahreyn’in MENA bölgesindeki liderlik pozisyonunu pekiştirecektir. İstaş Endüstri ile birlikte, bölgedeki sanayi standartlarını yükseltecek projelere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Sanayi Tesislerinde Uzmanlık ve Bölgesel Vizyon

İSTAŞ Endüstri, enerji, petrol ve gaz sektörlerindeki endüstriyel tesislerde izolasyon, boru hatları montajı, yangın koruma ve mekanik bakım gibi hizmetlerde uzmanlaşmış bir şirket olarak tanınıyor. Almoayed Investment ile yapılan bu ortaklık, bölgedeki sanayi tesislerinin bakım ve onarımında öncü projeler geliştirme hedefi taşıyor.

Güçlü Ortaklık, Büyük Hedefler

ALTAS Industry Corporation, yapılacak 47 milyon dolarlık yatırımla, MENA bölgesinde endüstriyel tesislerde güvenilir, yenilikçi ve uzun vadeli çözümler sunmayı hedefliyor. Bu ortaklık, sadece Bahreyn ve Türkiye arasında değil, tüm bölge genelinde sanayi altyapısını dönüştürecek projelere liderlik edecek.

Bu anlaşma, ALTAS’ın MENA bölgesindeki liderliğini sağlamlaştırırken, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğini de derinleştirecek.