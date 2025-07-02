İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka! 100 bin lirası olan ne kadar kazanır?

Yatırımcılar yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamıyla birlikte bankaların mevduat getirisi oranları da değişecek. Peki bugün 100 bin lirası olan tüketici yüzde kaç faizle ne kadar mevduat getirisi sağlıyor? İşte banka banka oranlar...
Temmuz ayı piyasalar açısından kritik önem taşıyor. 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verisiyle birçok ürünün fiyatı, emekli maaşı, çalışan maaşları da belirlenecek. Bankaların mevduat getirisi oranları da yeni enflasyon rakamına göre güncellenecek. Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı da faiz oranlarını yeniden hesaplatacak. İşte değişiklik öncesi 2 Temmuz 2025 itibarıyla 100 bin lira için 32 günlük mevduat getirisi oranları...
Kar oranı: yüzde 53
Vade sonu tutar: 103,950 TL
Net kazanç: 3,950 TL
Kar oranı: yüzde 49
Vade sonu tutar: 103,652 TL
Net kazanç: 3,652 TL
Kar oranı: yüzde 48
Vade sonu tutar: 103,577 TL
Net kazanç: 3,577 TL
Kar oranı: yüzde 47
Vade sonu tutar: 103,502 TL
Net kazanç: 3,502 TL
Kar oranı: yüzde 50
Vade sonu tutar: 103,726 TL
Net kazanç: 3,726 TL
Kar oranı: yüzde 50
Vade sonu tutar: 103,726 TL
Net kazanç: 3,726 TL
Kar oranı: yüzde 39,5
Vade sonu tutar: 102,944 TL
Net kazanç: 2944 TL
Kar oranı: yüzde 42
Vade sonu tutar: 103,130 TL
Net kazanç: 3,130 TL
Kar oranı: yüzde 33,31
Vade sonu tutar: 102,482 TL
Net kazanç: 2,482 TL
Kar oranı: yüzde 35
Vade sonu tutar: 102,608 TL
Net kazanç: 2,608 TL