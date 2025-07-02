İşte en yüksek mevduat getirisi veren banka! 100 bin lirası olan ne kadar kazanır?

Yatırımcılar yarın açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamıyla birlikte bankaların mevduat getirisi oranları da değişecek. Peki bugün 100 bin lirası olan tüketici yüzde kaç faizle ne kadar mevduat getirisi sağlıyor? İşte banka banka oranlar...

Temmuz ayı piyasalar açısından kritik önem taşıyor. 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon verisiyle birçok ürünün fiyatı, emekli maaşı, çalışan maaşları da belirlenecek. Bankaların mevduat getirisi oranları da yeni enflasyon rakamına göre güncellenecek. Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da açıklayacağı faiz kararı da faiz oranlarını yeniden hesaplatacak. İşte değişiklik öncesi 2 Temmuz 2025 itibarıyla 100 bin lira için 32 günlük mevduat getirisi oranları...

EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?

TÜRKİYE FİNANS

Kar oranı: yüzde 53

Vade sonu tutar: 103,950 TL

Net kazanç: 3,950 TL

DENİZBANK

Kar oranı: yüzde 49

Vade sonu tutar: 103,652 TL

Net kazanç: 3,652 TL

AKBANK

Kar oranı: yüzde 48

Vade sonu tutar: 103,577 TL

Net kazanç: 3,577 TL



GARANTİ BBVA

Kar oranı: yüzde 47

Vade sonu tutar: 103,502 TL

Net kazanç: 3,502 TL



TEB

Kar oranı: yüzde 50

Vade sonu tutar: 103,726 TL

Net kazanç: 3,726 TL

ING

Kar oranı: yüzde 50

Vade sonu tutar: 103,726 TL

Net kazanç: 3,726 TL



TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kar oranı: yüzde 39,5

Vade sonu tutar: 102,944 TL

Net kazanç: 2944 TL

HALKBANK

Kar oranı: yüzde 42

Vade sonu tutar: 103,130 TL

Net kazanç: 3,130 TL

AL BARAKA

Kar oranı: yüzde 33,31

Vade sonu tutar: 102,482 TL

Net kazanç: 2,482 TL

ZİRAAT BANKASI

Kar oranı: yüzde 35

Vade sonu tutar: 102,608 TL

Net kazanç: 2,608 TL