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 | Bengü Sarıkuş

İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan bir haftalık süreçte gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. İşte trafikte en çok yapılan hatalar...

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İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 15:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

ve Trafik ekiplerinin ülke genelinde yürüttüğü kontrollerde, 2 Milyon 845 bin 632 araç denetlendiği paylaşıldı.

İŞTE EN ÇOK CEZA ALDIRAN HATALAR:

Hız sınırına uymayan sürücü oranı %24,

İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

Periyodik muayenesini yaptırmayan sürücü oranı %5,6,

İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

Emniyet kemeri kullanmayan sürücü oranı %5,

İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

Sürücü belgesiz araç kullanan sürücü oranı %3,2,

İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan sürücü oranı %1,5 ve

İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücü oranı %0,002.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1951938623915360654

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#ceza
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#denetim
#güvenlik
#emniyet
#Ekonomi
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