İşte trafikte en çok ceza aldıran hata! Bakan Yerlikaya açıkladı

İstanbul
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.
Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin ülke genelinde yürüttüğü kontrollerde, 2 Milyon 845 bin 632 araç denetlendiği paylaşıldı.
Hız sınırına uymayan sürücü oranı %24,
Periyodik muayenesini yaptırmayan sürücü oranı %5,6,
Emniyet kemeri kullanmayan sürücü oranı %5,
Sürücü belgesiz araç kullanan sürücü oranı %3,2,
Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan sürücü oranı %1,5 ve
Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücü oranı %0,002.