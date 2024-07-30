İşten çıkarılana 450 bin TL ödeme! İşverenlerin canı çok sıkılacak

30 Temmuz 2024 16:06 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:08

İşveren maaş politikasını değiştirdi! Kaynakçı bankacıdan daha fazla kazanıyor: Artık montajcı bulmak çok zor

İşveren maaş politikasını değiştirdi! Kaynakçı bankacıdan daha fazla kazanıyor: Artık montajcı bulmak çok zor

Ankara'da personel ve işveren arasında emsal olabilecek bir karar çıktı. Performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan çalışana bir işveren 8 aylık brüt ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatları ile birlikte toplam 450 bin TL ödeme yapmak zorunda kaldı.

ÇALIŞANINA 450 BİN TL ÖDEDİ

Ankara'da 5 yıldır satış yöneticisi olarak çalışan Burcu K. performans düşüklüğü gerekçesiyle tazminatsız işten kovuldu.

Burcu K. olayın ardından işe iade davası açtı ve kazandı. İşveren, kararı uygulamayınca Burcu K.'ye 8 aylık brüt ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatları ile birlikte toplam 450 bin TL tazminat ödedi.

PATRONLARIN CANI ÇOK SIKILACAK

Kararın gerekçesinde, işverenin performans değerlendirme sistemi oluşturmadığı ifade edildi.

Burcu K.'ye önceden tebliğ edilmediği ve performans değerlendirmeleri için gerekli objektif kriterlerin bulunmadığı vurgulandı.

Mahkeme ayrıca, performans düşüklüğünü telafi edici eğitimlerin verilmediğini belirtti.

İşverenin objektif kriterlere dayanmadan sadece kendi hedeflerine göre performans değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.