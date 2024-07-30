İşten çıkarılana 450 bin TL ödeme! İşverenlerin canı çok sıkılacak
Patronların canını sıkacak haber Ankara'dan geldi. 5 yıldır satış yöneticisi olarak çalışan Burcu K. tazminatsız işten çıkarıldı ancak hakkını aramaktan vazgeçmedi. İşveren performansı düştü diye işten çıkardığı çalışanına 450 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Kararın gerekçesinde, işverenin performans değerlendirme sistemi oluşturmadığı ve bunu çalışana bildirmediği ifade edildi.
Ankara'da personel ve işveren arasında emsal olabilecek bir karar çıktı. Performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan çalışana bir işveren 8 aylık brüt ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatları ile birlikte toplam 450 bin TL ödeme yapmak zorunda kaldı.
ÇALIŞANINA 450 BİN TL ÖDEDİ
Ankara'da 5 yıldır satış yöneticisi olarak çalışan Burcu K. performans düşüklüğü gerekçesiyle tazminatsız işten kovuldu.
Burcu K. olayın ardından işe iade davası açtı ve kazandı. İşveren, kararı uygulamayınca Burcu K.'ye 8 aylık brüt ücreti, yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatları ile birlikte toplam 450 bin TL tazminat ödedi.
PATRONLARIN CANI ÇOK SIKILACAK
Kararın gerekçesinde, işverenin performans değerlendirme sistemi oluşturmadığı ifade edildi.
Burcu K.'ye önceden tebliğ edilmediği ve performans değerlendirmeleri için gerekli objektif kriterlerin bulunmadığı vurgulandı.
Mahkeme ayrıca, performans düşüklüğünü telafi edici eğitimlerin verilmediğini belirtti.
İşverenin objektif kriterlere dayanmadan sadece kendi hedeflerine göre performans değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.