27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

İstihdamda sürpriz artış: Lise altı eğitimliler lider, üniversiteliler yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'deki istihdam sayısı raporunu açıkladı. İstihdam edilenler içerisinde eğitim durumu "yükseköğretim" olanların sayısı ilk defa 10 milyonun üzerine çıktı.

İstihdamda sürpriz artış: Lise altı eğitimliler lider, üniversiteliler yükseliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 11:36

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'deki sayısı 32 milyon 435 bin kişi oldu. İstihdam sayısı bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalırken, istihdam oranı yüzde 48,9 olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenler içerisinde yükseköğretim mezunlarının sayısı yıllar içinde artış gösterdi.

İstihdamda sürpriz artış: Lise altı eğitimliler lider, üniversiteliler yükseliyor

Buna göre, Türkiye'de üniversitelerin yaygınlaşması ve yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte 2021 yılı başında 7,7 milyon kişi olan üniversiteli çalışan sayısı, 2023 itibarıyla 9 milyon kişiyi aştı. Üniversite mezunu istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla ilk defa 10 milyonun üzerine çıktı.

Sayısı 10 milyon 27 bini bulan üniversite mezunu çalışan sayısı, 32,4 milyon olan toplam istihdam edilenlerin yüzde 30,9'unu oluşturdu. Böylece ülkede çalışan yaklaşık her 3 kişiden biri üniversiteli oldu.

İstihdamda sürpriz artış: Lise altı eğitimliler lider, üniversiteliler yükseliyor

İstihdam edilenler içerisinde üniversitelilerin sayısı artarken, işsizler arasındaki yükseköğretim mezunlarının sayısı ise azaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilerine göre, ikinci çeyrekte işsiz sayısı 3 milyon 34 bin kişi olurken, bunun 866 binini yükseköğretim mezunları oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde ise yükseköğretim mezunu işsizler 930 bin olarak kayıtlara geçmişti.

İstihdamda sürpriz artış: Lise altı eğitimliler lider, üniversiteliler yükseliyor

İSTİHDAM İÇERİSİNDEKİ EN BÜYÜK GRUP "LİSE ALTI EĞİTİMLİLER" OLDU

İstihdam edilen kişiler durumuna göre incelendiğinde, ilk sırada "lise altı eğitimliler" yer aldı. Bu kategoride olup istihdam edilen kişi sayısı yılın ikinci çeyreğinde 13 milyon 378 bin kişi olarak kayıtlara geçerken, "liseli" sayısı 4 milyon 751 bin kişi olarak hesaplandı.

İstihdamda sürpriz artış: Lise altı eğitimliler lider, üniversiteliler yükseliyor

Çalışanların 3 milyon 748 bini "mesleki veya teknik lise mezunu" kategorisinde yer alırken, okur yazar olmayanların sayısı 719 bin olarak belirlendi. Eğitim durumuna göre istihdam edilenlerin çeyreklik sayıları (bin kişi) ise şöyle:

İstihdamda sürpriz artış: Lise altı eğitimliler lider, üniversiteliler yükseliyor
