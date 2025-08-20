AJet ile 9 Euro'ya uçak bileti

AJet’in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama fırsatı sunuyor.*Kampanya Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Macaristan ve İsveç varışlı/çıkışlı uçuşları kapsıyor.

İndirimli biletler; 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

8 KG ÜCRETSİZ KABİN BAGAJI HAKKI

AJet’in kampanyasında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletlerin 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ayrıca basic paketler kapsamında; 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olacak.

9 AVRUPA ÜLKESİ

AJet indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışta olacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

https://x.com/AJET_TR/status/1958067590586147315