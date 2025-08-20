Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Akaryakıt alırken dikkat! Bu mühür olmazsa işe yaramayacak

İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavirlik Komitesi Meclis Üyesi Numan Sağ, tanımlı araçların akaryakıt istasyonlarından yaptıkları yakıt harcamalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akaryakıt alırken dikkat! Bu mühür olmazsa işe yaramayacak
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 09:59

(İTO) Mali Müşavirlik Komitesi Meclis Üyesi Numan Sağ, Uluslararası Taşıt Tanıma Sistemi’ne () kayıtlı araç sahiplerini akaryakıt fişleri konusunda uyardı. Sağ, UTTS tanımlı araçların akaryakıt istasyonlarından yaptıkları yakıt harcamalarına ilişkin fişlerde UTTS mührü olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Akaryakıt alırken dikkat! Bu mühür olmazsa işe yaramayacak

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Numan Sağ, UTTS sistemine geçiş yapan firmaların ödediği tutarın yaklaşık 43 milyar TL olduğunu söylerken, ilk andan itibaren tartışmalara yol açan sistemin vergi mükelleflerini mağdur etmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye genelinde akaryakıt alımını denetlemek ve kayıt altına almak amacıyla geliştirilen dijital izleme altyapısının şirketlerin aktiflerinde kayıtlı araçları kapsadığını, ancak sistemin birtakım zorlukları olduğunu anlatan Sağ, akaryakıt istasyonlarında tüm yakıt pompalarının halen daha UTTS’ye uyumlu olmadığını söyledi.

Akaryakıt alırken dikkat! Bu mühür olmazsa işe yaramayacak

BİLGİ EKSİKLİĞİ SİSTEMİ YAVAŞLATIYOR

Pompaların yetersiz olması nedeniyle istasyonlarda yoğunluk olduğunu dile getiren Sağ, yanı sıra gerek istasyon görevlilerinin bilgilendirmemesi, gerek de UTTS’li araç sürücülerinin yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle, araçların UTTS kapsamında olmayan pompalardan da yakıt alabildiğini aktardı.

Akaryakıt alırken dikkat! Bu mühür olmazsa işe yaramayacak

MÜHÜR OLMAYAN FİŞLER GEÇERSİZ SAYILIYOR

Bu zaman kadar UTTS kayıtlı araçların yakıt alımları gider olarak gösterilirken, artık vergi dairelerinin yakıt fişlerinde UTTS mührünü de görmek istediğini söyleyen Sağ, “UTTS’li aracın sürücüsü yakıtını alıyor, muhasebeleştirmek istiyor. Ancak bu fişler üzerinde eğer UTTS mührü yoksa bu fişler geçersiz sayılıyor. Vergi daireleri artık mühürsüz fişleri, araç da UTTS cihazı olmasına rağmen kabul etmiyor. Kanunen kabul edilmeyen gider olarak sayılıyor. Zaten şirketlerin yakıt harcamalarının yüzde 70’i gider olarak yazılıyorken, şimdi de bu kargaşadan dolayı sıkıntılar oluyor. Vergi mükellefleri mağduriyetler yaşıyor. Bu nedenle araç kullanıcıları muhakkak UTTS’ye uyumlu pompalardan yakıt alıp fişlerinde mühür olup olmadığına dikkat etsin” şeklinde konuştu.

Akaryakıt alırken dikkat! Bu mühür olmazsa işe yaramayacak

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, Haziran 2025 itibarıyla hizmete alınmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bunu yapan yandı! İsa Karakaş, SGK’dan 3 kat ceza alacak ihlalleri açıkladı
Bitcoin için sert düşüş! Son altı haftanın dibinde!
ETİKETLER
#istanbul ticaret odası
#utts
#Akaryakıt Fişleri
#Vergi Mükellefleri
#Taşıt Tanıma Sistemi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.