TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Safa Keser

İstikbal; geleceğin yaşam alanlarını sahneye taşıyor

Türkiye mobilya sektörünün öncü markası İstikbal; 27-31 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (IIFF), geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren yeni sezon koleksiyonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

İstikbal; geleceğin yaşam alanlarını sahneye taşıyor
Sektördeki 69 yıllık tecrübesiyle güvenin simgesi haline gelen İstikbal, fuarda 4. Salon - 424 numaralı stantta, 800 metrekarelik etkileyici sergi alanıyla yer alacak. Modern yaşamın ihtiyaçlarını estetik, konfor ve

işlevsellikle buluşturan en yeni tasarımlarını sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunacak. ’Her ev güzel İstikbal’le’ yaklaşımını güçlü bir tasarım diliyle sunan İstikbal, luxury çizgilerle şekillenen koleksiyonlarında bej ve krem tonlarının zamansız zarafetini, ceviz ve ahşabın sıcak dokusunu ve rose detayların sofistike ışıltısını bir araya getirerek yaşam alanlarına ilham veriyor. İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi;

İstikbal; geleceğin yaşam alanlarını sahneye taşıyor

"Bu yıl 800 m’lik standımızda yeni sezon koleksiyonlarımızı ilk kez sergileyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tasarımlarımız, modern yaşamın beklentilerine yanıt verirken konforu ve işlevselliği estetikle buluşturuyor. İstikbal Ailesi olarak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda sektör paydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız."

2026 vizyonunu yansıtan ürün gruplarıyla mobilya modasına yön veren İstikbal estetik ve fonksiyonelliği yaşam alanının odağına alan ziyaretçileri standına davet ediyor. Fuara özel hazırlanan yenilikçi ürün gruplarıyla marka, yaşam alanlarını dönüştüren çözümler sunuyor

#Ekonomi
