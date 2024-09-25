İsveç Merkez Bankası faiz oranını düşürdü

25 Eylül 2024 14:38 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:46

İsveç Merkez Bankası bugün beklentilere uygun olarak faiz oranını %3,5'ten %3,25'e düşürdü ve enflasyon görünümü olumlu kalmaya devam ederse önümüzdeki aylarda politikayı daha hızlı gevşetebileceğini söyledi.

İsveç Merkez Bankası bu yıl iki kez faiz oranlarını düşürdü. Sekiz yıldır ilk kez Mayıs ayında ve Ağustos ayında faizler aşağı çekildi. Geçtiğimiz ay, fiyat baskıları hafifledikçe yıl sonundan önce üçe kadar daha indirim yapabileceğini söyledi.

İNDİRİM BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞTİ

Analistler, Riksbank'ın Eylül ayındaki toplantısında politika faizinde çeyrek puanlık bir indirim yapılacağını oy birliğiyle öngörmüştü.

Riksbank'tan yapılan açıklamada, "Enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümü değişmeden kalırsa, bu yıl yapılacak kalan iki para politikası toplantısında da politika faizi düşürülebilir" denildi.

Başlık enflasyonu, 2022'de %10'un üzerindeki zirveden düşmeye devam etti ve Eylül ayında %1,2'ye ulaştı. Hem Riksbank'ın tahmininin hem de %2 hedefinin altında kaldı. Enflasyon​ hedefi üst üste üçüncü kez altta kaldı.

BÜYÜMEYİ CANLANDIRMAK İÇİN HAMLE

Kararın ardından İsveç tacı büyük ölçüde değişmedi. İsveç ekonomisi, ikinci çeyrekte imalatçılar, haneler ve inşaat sektörünün zayıflamasıyla yavaşladı. Bu durum, hükümetin mali teşvikleri artırma hamlelerine rağmen büyümeyi canlandırmak için faiz indirimlerine ihtiyaç duyulduğunu gösterdi.