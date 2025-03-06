Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

İşverenlere büyük sorumluluk geldi! Tüm çalışanları ilgilendiren genelge için Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama

İş yerlerinde mobbingin önlenmesine dair genelge, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 15:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş yerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi amacıyla yayımlanan yeni genelgeye ilişkin açıklama yaptı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'MOBBİNG ÖNLENMESİ GENELGESİ' AÇIKLAMASI

İş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 madde olarak hazırlanan genelge, çalışma hayatında sağlıklı bir ortam oluşturmayı ve çalışanların haklarını korumayı hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanların motivasyonunu artırmak, daha sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamları oluşturmak, kapsayıcı, sürdürülebilir istihdamı desteklemek ve toplumsal refahı artırmak amacıyla mobbing ile mücadelede önemli bir adım daha attık." açıklamasında bulundu.

Işıkhan'ın paylaşımı şöyle;

Kurul üyeleri revize edilerek ve Kurula katılım sağlayan kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Kurulun yapısı, görev alanları ve kapsamı belirlendi.

İşverenin sorumluluğunun kapsamı genişletildi. Gizlilik ilkesinin önemi vurgulandı ve gerçeğe aykırı iddiaların önlenmesi için düzenleme yapıldı.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütecek kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Çalışan haklarını korumak ve iş yerlerinde daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı. Kurul, ülke çapında politikalar belirleyecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

MOBBINGE MARUZ KALANLAR ALO 170'İ ARAYABİLİR

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borçlanacaklara müjde: Kredi faizleri düşüyor! Fırsat rüzgarı borsaya da uğrayacak: İşte faiz kararının yansımaları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesinde seyyanen zam sürprizi! 3 senaryo bir 'jest' seçeneği masada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik için tarih verdi! İsa Karakaş'tan heyecanlandıran açıklama: "Ankara'da hareketlilik var"

Sıkça Sorulan Sorular

İşyerinde mobbing sayılabilecek haller nelerdir?
Şöyle ki TCK'da yer alan eziyet, tehdit, ayrımcılık, hakaret, cinsel taciz gibi suçlara sebebiyet veren eylemler mobbing olarak değerlendirilebilir. İşte bu suçlara sebebiyet verebilen hareketlerle mobbing uğrayan kişi ilgili kanun maddesine göre cezalandırılabilecektir.
ETİKETLER
#işveren
#mobbing
#sağlık çalışanı
#kamu işveren heyeti
#Engelli Kamu Çalışanı
#Çalışanın Hakları
#Vedat ışıkan
#Kamu Çalışanı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.