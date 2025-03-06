İşverenlere büyük sorumluluk geldi! Tüm çalışanları ilgilendiren genelge için Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama

İş yerlerinde mobbingin önlenmesine dair genelge, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş yerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi amacıyla yayımlanan yeni genelgeye ilişkin açıklama yaptı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'MOBBİNG ÖNLENMESİ GENELGESİ' AÇIKLAMASI

İş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 madde olarak hazırlanan genelge, çalışma hayatında sağlıklı bir ortam oluşturmayı ve çalışanların haklarını korumayı hedefliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanların motivasyonunu artırmak, daha sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamları oluşturmak, kapsayıcı, sürdürülebilir istihdamı desteklemek ve toplumsal refahı artırmak amacıyla mobbing ile mücadelede önemli bir adım daha attık." açıklamasında bulundu.

Işıkhan'ın paylaşımı şöyle;

Kurul üyeleri revize edilerek ve Kurula katılım sağlayan kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Kurulun yapısı, görev alanları ve kapsamı belirlendi.

İşverenin sorumluluğunun kapsamı genişletildi. Gizlilik ilkesinin önemi vurgulandı ve gerçeğe aykırı iddiaların önlenmesi için düzenleme yapıldı.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütecek kurum ve kuruluşların kapsamı genişletildi. Çalışan haklarını korumak ve iş yerlerinde daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı. Kurul, ülke çapında politikalar belirleyecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

MOBBINGE MARUZ KALANLAR ALO 170'İ ARAYABİLİR

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabilir.