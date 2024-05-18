İsviçreli bankadan altın ve petrol tahmini geldi: Birikimlerinize sahip çıkın

18 May 2024 16:47 - Güncelleme : 18 May 2024 16:50

Altın, gümüş ve bakır gibi metaller rekor seviyeleri zorlarken FED faizlerindeki indirim beklentisi piyasa fiyatlanmalarını etkiledi. İsviçre merkezli banka UBS altın için ekonomik istikrarsızlığa dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

YATIRIMLARINIZI KORUYUN TAVSİYESİ

UBS finans analistleri müşterilerine altın yatırımları için bir not gönderdi. Yatırımcılara süregelen ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yatırımları için koruyucu stratejiler düşünmelerini tavsiye etti.

Notta, altının yakın gelecekte bazı zorluklar karşılaşabileceğini ifade ederek belirsiz zamanlarında güvenilir bir varlık olarak görülmesine dikkat çekildi. Buna görüşe göre piyasalar FED’in faizlerini düşürmeyeceğine inanmaya başlarsa altının değeri düşebilir.

TALEP FİYATI DESTELEYECEK

Banka, altının değerinin zaman içinde artacağını öngörüyor. UBS altın fiyatının 2024 yılı sonuna kadar ons başına 2 bin 500 Amerikan dolarına yükseleceğini tahmin etti. Bu beklenti ise merkez bankaları ve yatırımcılardan gelen yüksek talebe dayanmaktadır.

Ayrıca, jeopolitik risklere karşı bir koruma olarak altının önemi, yatırım portföylerinde çeşitlendirme ve riski azaltma imkânı sunarak bu yılki fiyat artışında önemli bir rol oynadı.

PETROL FİYAT TAHMİNİNİ DE AÇIKLADI

Petrol fiyatları için de değerlendirmelerde bulunan banka, Orta Doğu’da gerilimin artmasına paralel olarak fiyatların yüksek kalabileceğini de ifade etti.

UBS, güçlü talep ve OPEC+ ülkelerinin petrol piyasasını istikrarlı tutma çabalarının etkisiyle Brent ham petrolünün yakın gelecekte varil başına 91 ABD dolarına mal olacağını öngörüyor. Banka, daha fazla risk almak isteyen yatırımcılar için de tavsiyede bulunarak Brent ham petrol fiyatındaki düşüş olasılığından kâr sağlayan stratejiler önerdi.