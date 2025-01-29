İşyerlerinde kreş zorunluluğu! Uymayan işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda

29 Ocak 2025 11:53 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:02

Kadın çalışan sayısı 150'yi aşan işyerlerinde kreş açma zorunluluğu bulunmaktadır. İşveren, bu yükümlülüğü tek başına yerine getirebileceği gibi, başka işverenlerle iş birliği yaparak veya dış hizmet sağlayıcılar aracılığıyla da kreş temin edebilir. Kreş sağlanmaması durumunda ise çalışanlar, kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkına sahiptir.

Hükümet'ten kadın çalışanlara asgari ücret kadar destek: Her ay 22 bin 104 lira verilecek! İşte başvuru şartları

Hükümet'ten kadın çalışanlara asgari ücret kadar destek: Her ay 22 bin 104 lira verilecek! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı kapsamında kreş desteğini yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen bu adım doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ücretsiz ve düşük maliyetli kreş hizmetlerinin artırılacağını belirtti.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işverenlerin kreş zorunluluğuyla ilgili merak edilenleri yazdı, İşyerlerinde kreş zorunluluğu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dayanır.

İŞYERLERİNDE KREŞ AÇMA ZORUNLULUĞU

Mevcut mevzuata göre, 150’den fazla kadın çalışanı olan işyerlerinde 0-6 yaş arası çocuklar için kreş açılması zorunlu. Eğer işyerinin açtığı kreş, çalışanların bulunduğu noktadan 250 metreden fazla uzaktaysa, işveren taşıma hizmeti sağlamak zorunda.

İşverenler, bu yükümlülüğü tek başlarına yerine getirmek zorunda değil. Diğer işyerleriyle ortaklaşa kreş açabilir veya kamu tarafından yetkilendirilmiş kreşlerle anlaşma yapabilirler. Kreş açma zorunluluğu belirlenirken, işyerindeki toplam kadın çalışan sayısı esas alınır.

KREŞ HİZMETİ VE VERGİ AVANTAJLARI

Kreşlerde çocuklar yaş gruplarına göre üç ayrı kategoriye ayrılır:

9-24 ay

25-48 ay

49 ay ve üzeri

Çalışanlar çocuklarını işbaşı yapmadan önce bırakır ve mesai bitiminde teslim alır. İşverenler kreş hizmeti sağladığında, vergi indirimi avantajından yararlanabilir. Ancak, işveren kreş desteğini nakit ödeme şeklinde sağlarsa, bu tutar gelir vergisine tabi olur.

ERKEK ÇALIŞANLAR KREŞ DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Kreş yardımı genel olarak kadın çalışanları kapsar. Ancak, anneleri vefat eden veya velayeti babaya verilen çocuklar için erkek çalışanlar da bu destekten faydalanabilir. İşverenler, erkek çalışanlar için de kreş desteği sunabilir, ancak bu durumda vergi avantajından yararlanamazlar.

KREŞ AÇMAYAN İŞVERENLERE KARŞI ÇALIŞAN HAKLARI

İşveren, kreş yükümlülüğünü yerine getirmezse, 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın çalışanlar iş akitlerini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatı talep edebilir. Ancak, fesih işlemi öncesinde işverene yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.