İthalat denetimleri 2025'te daha da sıkılaşacak: Resmi Gazete'de yayımlandı

31 Aralık 2024 20:25 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 20:35

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için ithalat denetimlerini sıkılaştırarak adeta alarm seviyesine geçti. Çevreden sağlığa, oyuncaklardan ağır iş makinelerine kadar pek çok alanda yeni standartlar belirlenirken, kurallara uymayanları ağır para cezaları bekliyor.

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Ticaret Bakanlığı​, 2025​ yılında ithalat kapsamında yapılacak ürün denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirledi. Resmi Gazete’nin 4. mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlerle, ithalatta uygulanacak standartlar ve teknik mevzuata uygunluk denetimleri detaylandırıldı.

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ile belirli ürünlerin ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygunluğu kontrol edilecek. Çevreyi koruma kapsamında, serbest bölgeler dahil Türkiye’ye giriş yapacak atıkların uygunluk denetimleri düzenlendi ve ülke sınırları içinde girişi yasaklanan atıklar belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithalatında insan, hayvan ve bitki sağlığı yönünden uygulanacak usuller de detaylandırıldı. Kimyasallar, atıklar, katı yakıtlar ve metal hurdalar gibi çevresel risk taşıyan maddelerin ithalatında sıkı denetim uygulanacak. Ayrıca, florlu sera gazlarının kullanımını azaltmaya yönelik uluslararası taahhütler doğrultusunda denetimler ve kota tahsisleri yeniden düzenlendi.

ANNE VE BEBEK ÜRÜNLERİNE ÖZEL DÜZENLEMELER

Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği ile bu ürünlerde daha sıkı denetimler getirilirken, bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri de denetim kapsamına alındı. Karayolu dışında kullanılan hareketli makineler için hazırlanan tebliğle ağır iş makinelerinin güvensiz veya teknik düzenlemelere aykırı şekilde piyasaya sunulmasının önüne geçilecek.

GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN YENİ STANDARTLAR

Bazı tarım ürünlerinin ihracatında ve ithalatında ticari kalite denetimlerinde kullanılacak standartlar güncellenirken, gıda ürünlerinde kontrol belgesi ve uygunluk yazısı gereklilikleri yeniden düzenlendi.

PARA CEZALARINA ZAM

Ticaret Bakanlığı, "7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" kapsamında idari para cezalarını yüzde 43,93 oranında artırdı. Kanuna aykırı hareket edenlere 48 bin 474 liradan 3 milyon 462 bin 474 liraya kadar para cezası uygulanacak. Yeni düzenlemeler, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve ithalat süreçlerinde daha sıkı denetimlerin önünü açacak.