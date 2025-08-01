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 | İrem Çınar

İTO açıkladı! İstanbul’un Temmuz ayı enflasyonu belli oldu: Zamlar en çok sağlık sektörünü vurdu

İstanbul’un Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, kentte perakende fiyatlar Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,62 oranında arttı. Yıllık bazda ise, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 42,48’lik artış gösterdi.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 13:57

Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2025 yılı Temmuz ayında İstanbul'da yıllık bazda yüzde 42,48 oran yüzde 2,62 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'daki , bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artış göstermiş oldu.

İTO açıkladı! İstanbul’un Temmuz ayı enflasyonu belli oldu: Zamlar en çok sağlık sektörünü vurdu

AYLIK ENFLASYONDA HIZLANMA

Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,77 olarak açıklanan , Temmuz ayında hız kazanarak yüzde 2,62 seviyesine çıktı. Bu artış, özellikle sağlık ve konut harcamalarındaki fiyat değişimlerinin etkisiyle öne çıktı.

İTO açıkladı! İstanbul’un Temmuz ayı enflasyonu belli oldu: Zamlar en çok sağlık sektörünü vurdu

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GİDERLERİNDE

Temmuz ayında harcama gruplarına göre en dikkat çekici artış sağlık harcamaları kaleminde yaşandı. Bu grupta aylık artış yüzde 8,08 oldu. Onu sırasıyla:

Konut harcamaları: %6,39

Alkollü içecekler ve tütün: %6,27

Çeşitli mal ve hizmetler: %3,15

Haberleşme: %2,48

Ev eşyası: %2,36

Lokanta ve oteller: %2,10

Gıda ve alkolsüz içecekler: %1,03

Eğlence ve kültür: %0,60

Ulaştırma: %0,50

Eğitim: %0,13

Giyim ve ayakkabı: %0,05 takip etti.

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#İTO
#Ekonomi
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