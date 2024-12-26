İYİ Parti'den asgari ücret açıklaması! "Hepimizi şoke etti"

26 Aralık 2024 14:28 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:54

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belirlenen asgari ücretle Türkiye şartlarında geçinebilmenin mümkün olmadığını belirten Kavuncu, "Hepimizi şoke etti, hepimizi üzdü. Yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşayan insanlarımız adına kahretti" dedi.

Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret, Türk-İş'in katılmadığı 4. toplantıda belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 lira olduğunu duyurdu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından muhalefet kanadından sesler de yükselmeye başladı. İYİ Parti​ Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye'nin 2024 yılında yokluk ile zorlukların içine itildiğini ve AK Parti için 2024'ün istikrarsızlık yılı olduğunu söyledi.

"YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞAYAN İNSANLARIMIZ ADINA KAHRETTİ"

Asgari ücret​ artışının yeterli olmadığını aktaran Kavuncu, "Asgari ücret zammı ile ilgili açıklama, hepimizi şok etti, hepimizi üzdü. Yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşayan insanlarımız adına kahretti. Bu sürecin kendisi de zaten anlaşılabilir bir süreç değildi. Toplumsal katılım var mıydı, yoktu. Sendikaların katılımı var mıydı, yoktu, ki zira TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) son toplantıya katılmadı. Konuyla ilgili ciddi bir tepki gösterdi. Sonuç itibarıyla bu sürecin sonunda 22 bin 104 liralık bir asgari ücret açıklandı. Bu asgari ücretle, Türkiye şartlarında geçinebilmek mümkün değil. Tabii hiç kusura bakmasınlar, bazı işletmeler de bu ekonomik istikrarsızlığı fırsat bilip zam üstüne zam yapıyorlar. Onu da vurgulamak gerekir" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞI

Emekli aylıklarındaki artış oranı için umutlu olmaya çalıştıklarını belirten Kavuncu, "Hepimiz merakla emekli zamlarını bekliyoruz. Asgari ücretle ilgili zam yapılırken elbette işveren tarafı var, emekçi tarafı var, birçok faktör var; ama emekli maaşlarında böyle bir durum yok. Emekli maaşlarında işin sadece bir tarafı var. Yıllarca bu ülke için koşturmuş, emek vermiş, torununa bir harçlık vermek isteyen emeklilerimizden başka ortada hiçbir ilgili taraf yok. Bakalım bununla ilgili nasıl bir karar alınacak, bunu da merakla bekliyoruz. Ama asgari ücretle ilgili alınmış olan karar, maalesef emeklilerle ilgili alınacak olan kararın da adeta bir habercisi" ifadelerini kullandı.