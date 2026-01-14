Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İYSAD 32. yılını Taşyapı Şişli’de kutladı

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden yemek sanayicileri, İYSAD’ın 32. kuruluş yıl dönümünü, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı’nın onur konuğu olarak katıldığı özel bir programla Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda kutladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İYSAD 32. yılını Taşyapı Şişli’de kutladı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 13:55

İYSAD Başkanı Murat Çökmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel buluşmaya; Yemek Sanayicileri Federasyon Başkanı Hüseyin Bozdağ, Sofra Compass Grup CEO’su Nihat Kartal, dernek üyeleri ve sektörün önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

Sektörün Paydaşları Taşyapı Şişli’de Buluştu

Yemek sanayinin bugünü ve geleceğinin istişare edildiği programda, gastronomi sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik rolü bir kez daha vurgulandı. İYSAD Başkanı Murat Çökmez ve Federasyon Başkanı Hüseyin Bozdağ’ın sektörel başarıları ve 32 yıllık birikimi paylaştığı konuşmaların ardından; Sofra Compass Group CEO’su Nihat Kartal, yemek sanayindeki dijital dönüşüm ve gelecek vizyonu üzerine kapsamlı bir değerlendirme sundu.

İYSAD 32. yılını Taşyapı Şişli’de kutladı

"Kenti Yeniden Yapılandırmak Bina Yenilemek Değildir"

Etkinliğin onur konuğu olan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, kürsüde yaptığı konuşmada Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamalarına dair ezber bozan bir yaklaşım sergiledi. Kentsel dönüşüm kanununun kenti bütüncül bir şekilde yeniden yapılandırmak için büyük bir fırsat olduğunu belirten Turanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Kentsel dönüşüm demek, sadece eski binaları yıkıp yerine yenilerini yapmak değildir. Gerçek dönüşüm; kenti eğitimiyle, sağlığıyla, yeşiliyle ve kültürüyle bir bütün olarak yeniden yapılandırmaktır. Bugün Avrupa’ya baktığımızda Viyana 1500 yıldır, kendi topraklarımızda ise Mardin 3 bin yıldır ayakta. Biz neden 20 yıl sonra yıkılacak binalar yapıyoruz? Hedefimiz; tıpkı o tarihi şehirler gibi milletçe bin yıl yaşayacak, gelecek nesillere gururla devredilebilecek kalıcı eserler inşa etmek olmalı " İfadelerini kullandı.

Doğru Dönüşümün Örneği: Taşyapı Şişli

Taşyapı Şişli Projesi ise gecede büyük takdir topladı. Turanlı’nın “Yaşamı sadece konut olarak tanımlamıyoruz” sözünü doğrulayan proje, depreme karşı “sıfır hasar” hedefi, üstün inşaat teknolojisi ve sosyal donatılarıyla uluslararası standartlarda bir yaşam vadediyor.

İYSAD 32. yılını Taşyapı Şişli’de kutladı

Yüzde 90 Yeşil Alan ile İstanbul’a Nefes Aldıracak

İstanbul’un en çevreci ve sürdürülebilir yapısı olmayı hedefleyen proje, betonlaşmaya meydan okuyan oranlarıyla dikkat çekiyor. 100 dönümlük arazinin sadece 12 bin metrekaresi yapılaşmaya ayrılırken, kalan yaklaşık 90 dönümlük alan yeşil ve aktif sosyal alan olarak tasarlandı.

Plan dahilinde dikilecek 20 bin ağaç ile güçlü bir doğal doku ve oksijen kaynağı yaratılması hedefleniyor. Parklar, yürüyüş yolları ve açık spor alanlarıyla donatılan proje, “birlikte yaşamı” yeşil bir zeminde destekleyen modeliyle uluslararası sürdürülebilirlik ödüllerine aday gösterilmeye hazırlanıyor.

Kültür ve Sanatın Yeni Buluşma Noktası: Taşyapı Etkinlik Alanı

Emrullah Turanlı’nın vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı ise kısa sürede şehrin kültür-sanat haritasında önemli bir yer edindi. Yalnızca 6 ay gibi kısa bir sürede kültürden sanata, sosyal sorumluluk projelerinden sivil toplum buluşmalarına kadar onlarca etkinliğe ev sahipliği yapan alan, toplumsal faydayı merkeze alan bir anlayışla yönetiliyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.