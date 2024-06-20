İzmir ve Antalya'da 40 adet arsa ve arazi satışa çıktı! 55 bin TL'den başlıyor

20 Haziran 2024 14:41 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:19

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İzmir Menemen'de 38 adet arsa ve arazi, Antalya Kumluca'da ise 2 adet arsa satışa çıktı.

40 adet arsa ve arazi, Belediyeler tarafından uygun fiyatlarla satışta.

İzmir ve Antalya'da 40 adet arsa ve arazi sahiplerini bekliyor.

GAYRİMENKUL VE ARSA ALACAKLAR DİKKAT

İzmir ve Antalya'daki gayrimenkullerin fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürecek.

İzmir Menemen'deki 38 adet arsa ve arazi 27 Haziran tarihinde saat 10:00'da satışa çıkacak.

55 BİN TL TEMİNATLA ARSA VE ARAZİLER

Menemen Belediyesi tarafından satışa çıkan arsa ve arazilerin geçici teminat bedelleri 55 bin 650 TL'den başlıyor.

En yüksek fiyat ise 2 milyon 85 bin TL.

Menemen'deki 201 metrekare ile 110 bin 338 metrekare arasında değişen gayrimenkullerin fiyatları ise 1 milyon 855 bin TL'den başlıyor, 69 milyon 500 bin TL'ye kadar çıkıyor.

ANTALYA'DA 2 ARSA SATIŞTA

Antalya Kumluca Belediyesi de 2 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaların satış ihalesi 5 Temmuz'da saat 14:30'da yapılacak.

Büyüklükleri 2 bin 669 metrekare ve 2 bin 961 metrekare olan arsaların geçici teminat bedelleri ise 799 bin 668 TL ve 1 milyon 101 bin 326 TL olacak.

Gayrimenkullerin fiyatları ise 26 milyon 655 bin 570 TL ve 36 milyon 710 bin 850 TL.

Söz konusu gayrimenkullerin satışları ile ilgili ilan metinlerine Menemen Belediyesi ve Kumluca Belediyesi sayfasından ulaşabilirsiniz.