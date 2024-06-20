Çanakkale'de orman yangını!

20 Haziran 2024 14:24 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:29

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın Ezine ilçesine bağlı Kumburun yakınlarında saat 13.30 sıralarında tarım arazisinde başladı.





GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Yangın rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.