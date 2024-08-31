İzmir'de av sezonu başladı: Balıkçılardan 'Vira Bismillah'

31 Ağustos 2024 17:57 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:03

İzmir'de 2024 yılı balıkçılık sezonu Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle başladı. Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenin ardından balık popülasyonunu arttırmak için körfeze binlerce yavru balık salınırken, denize çelenk bırakıldı.

Törene son başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir milletvekilleri katıldı.

“DENİZLER OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Konuşmasında denizlerin çok önemli olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, "Her şeyi denizden elde ediyoruz. Bugün uluslararası taşımaların yüzde 85'i deniz yoluyla yapılıyor. Denizler turizm, yolcu ve yük taşımacılığı ile balıkçılık açısından olmazsa olmazımız. Hem ekonominin hem de sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur. Esasında balıkçılarımız, denizlerimiz, balıkçı için rızık ama vatandaş için de aynı zamanda rızık kapısı. Siz geçiminizi denizden sağlıyorsunuz. Vatandaşın da balık ihtiyacını yine denizlerden elde ediyoruz. Deniz yoksa, su yoksa hayat da yok. Biz göreve geldiğimizde İzmir'in geniş altyapı tesisleri hemen hemen hiç yoktu. Foça'dan, Karaburun'a, Çeşme'ye uzanan sahil şeridinde ne yazık ki balıkçılarımız, teknelerimiz, yatlar için barınacak yerler yoktu. Fevkalade büyük bir eksiklikti ama birçok yerde bunları yaptık, hayata geçirdik" dedi.

“7 GÜN 24 SAAT VE 365 GÜN ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ”

Kürsüde konuşma yapan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Artık Türkiye'de hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde hem de balıkçılıkta planlı bir üretime geçtiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla balıkçılıktaki ilk planlı avcılık hamsiyle başladı. Bu sene 400 bin ton kotayla belirlenmiş oldu. Bu, gelecekteki nesillerimizin de bu balıklardan faydalanması için alınmış bir tedbirdir. Özellikle ekip arkadaşlarımız 7 gün 24 saat ve 365 gün esasına göre denetimlerini yapıyorlar. Hem balıkçılarımızın hem de kıyıda avcılık yapanların ve beraberinde de sahada satış reyonlarının hepsinde, bakanlık olarak devredeyiz." diye konuştu.

"NÜFUSUMUZUN YÜZDE 40'I BALIKÇI"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ise, "Bizim ilçemiz bir balıkçı ilçesi. Yüzde 40 balıkçıla uğraşan bir nüfusumuz var. Onun için şimdiden hepsine kolay gelsin, Allah yardımcıları olsun diyorum. Yılın 12 ayı, gece gündüz uğraşılan bir meslek. Onun için balıkçılarımızın sorunlarının bir an önce çözülmesi, balıkçılarımızın getirdiği balıkların onlara hayırlı kazançlar olmasını, ucuz, temiz balık yedirmeleri için onlara şimdiden kolay gelsin diyoruz." sözlerine yer verdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK VURGUSU

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, "Su ürünleri sektörünün ekonomimizdeki payı her geçen yıl artıyor. Ancak, yapılan bilimsel çalışmalar, dünya genelinde avcılık yoluyla elde edilen deniz mahsullerinin sınır noktasına ulaştığını işaret etmekte. Bu nedenle, yalnız ekonomik değil, ekolojik ve sosyal bir içeriğe de sahip olan “sürdürülebilir balıkçılığın” hem su ürünleri kaynaklarının verimli kullanımı hem de türlerin korunması açısından önem taşıdığını düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından balık popülasyonunu arttırmak için körfeze yavru balıklar salınırken, denize çelenk bırakıldı.