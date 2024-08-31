Tgrt Haber
Haberler>Yaşam>Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı! Balık vatandaşlara dağıtıldı

Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı! Balık vatandaşlara dağıtıldı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 15:06 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 15:06

Bodrumlu amatör balıkçılar, Didim açıklarında 3 metre boyunda 316 kilogram ağırlığında orkinos balığı yakaladı. 4 saat 45 dakika boyunca balığı yakalamak için uğraşan Gökhan Aşık ve arkadaşları, yakaladıkları balığı vatandaşlara dağıttı.

Geçen hafta Türkbükü’nden denize açılan amatör balıkçılar, 370 kilo ağırlığında orkinos yakalamıştı. Dün de Güvercinlik’ten denize açılan Gökhan Aşık (35) ve iki arkadaşının oltasına Didim açıklarında dev orkinos vurdu. Gökhan Aşık ve arkadaşları, balıkla 4 saat 45 dakika boyunca mücadele etti.

Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı! Balık vatandaşlara dağıtıldı - 1. Resim

Dev balık, 5,15 metre boyundaki tekneyi Didim açıklarından Bodrum’un Türkbükü Mahallesi açıklarına kadar sürükledi.

Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı! Balık vatandaşlara dağıtıldı - 2. Resim

YAKALADIKLARI BALIĞI VATANDAŞLARA DAĞITTILAR

5 saatlik mücadelenin ardından dev orkinos suyun yüzeyine çıkarıldı. Balığı tekneye çıkaramayan balıkçılar, kuyruğundan bağlayıp Güvercinlik Koyu’na getirdi. Vinçle denizden çıkarılan dev orkinos, 316 kilogram geldi.

Bodrum'da 316 kiloluk dev orkinos yakalandı! Balık vatandaşlara dağıtıldı - 3. Resim

Gökhan Aşık, “Daha önce de orkinos yakaladık ama hiç bu kadar büyüğünü yakalamamıştık. Bugünlerde buralarda çok büyük orkinoslar var. Bu balık sabah 09.30’da oltaya vurdu. 4 saat 45 dakikada yukarı çekebildik. Teknenin altında gelince ürktük çünkü çok büyüktü. Balığı, yakınlarımıza ve vatandaşlara dağıttık” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...