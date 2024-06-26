İzmir'de ekmeğe dev zam! Gramı düştü, fiyatı arttı 

26 Haziran 2024 21:37 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:46

Türkiye'de pek çok alanda fiyat artışları devam ederken, bir haber de sofraların baş tacı ekmekten geldi. İzmir'de ekmeğe zam yapıldı.

3 gün önce Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam yapılmasının ardından bugün de İzmir'de İZTO üyesi fırınlar için zam kararı alındı.

GRAMI DÜŞTÜ, FİYATI ARTTI!

İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında ekmeğe zam yaptı. Ekmeğin gramı 220'den 200'e düşerken fiyatı da 9 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

Buna göre İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacak.