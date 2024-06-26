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İzmir'de ekmeğe dev zam! Gramı düştü, fiyatı arttı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Haziran 2024 21:37 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:46
İzmir&#039;de ekmeğe dev zam! Gramı düştü, fiyatı arttı 

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da ekmeğe zam yapılacağı haberinin ardından İzmir'de de ekmeğe zam geldi. İZTO üyesi fırınlar 1 Temmuz'dan itibaren ekmeği zamlı fiyattan satacak. 

Türkiye'de pek çok alanda fiyat artışları devam ederken, bir haber de sofraların baş tacı ekmekten geldi. İzmir'de ekmeğe zam yapıldı. 

3 gün önce Bursa'da ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam yapılmasının ardından bugün de İzmir'de İZTO üyesi fırınlar için zam kararı alındı. 

İzmir'de ekmeğe dev zam! Gramı düştü, fiyatı arttı  - 1. Resim

GRAMI DÜŞTÜ, FİYATI ARTTI!

İzmir Ticaret Odası(İZTO) Meclisi, haziran ayı olağan toplantısında ekmeğe zam yaptı. Ekmeğin gramı 220'den 200'e düşerken fiyatı da 9 TL'den 10 TL'ye yükseldi. 

Buna göre İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren İZTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlanacak.

Kaynak: tgrthaber.com
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