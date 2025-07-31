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 | Onur Kaya

İzmir'de ekmek fiyatlarına zam! Oy birliğiyle kabul edildi

Temmuz ayıyla birlikte ekmek fiyatlarına bir ilde daha zam geldi. İzmir'de 200 gram ekmeğe zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Yeni fiyat tarifesi 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

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İzmir'de ekmek fiyatlarına zam! Oy birliğiyle kabul edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 03:58
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 03:58

Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında, ekmek fiyat tarifesiyle ilgili yeni karar alındı.

200 GRAM EKMEK 15 TL

İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 200 gram ekmeğin azami satış fiyatının 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseltilmesi yönündeki teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

İzmir'de ekmek fiyatlarına zam! Oy birliğiyle kabul edildi

Zam kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığının onayı beklenirken kararın geçerli olacağı tarih netleşti.

ZAMLI TARİFE YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Alınan karara göre, İzmir'de 200 gram ekmek 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 15 TL'den satılacak. Yeni fiyat tarifesi, İzmir genelinde geçerli olacak.

Ekmek zammı, girdi maliyetlerindeki artış gerekçesiyle gündeme geldi.

ETİKETLER
#gıda fiyatları
#ekmek fiyatı
#İzmir
#İzmir Ticaret Odası
#Ekmek Zammı
#Ekonomi
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