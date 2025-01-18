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İzmir’de Halk Ekmek'e zam! İşte yeni tarifeler

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 17:04 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 17:24
İzmir’de Halk Ekmek&#039;e zam! İşte yeni tarifeler

İzmir'de Halk Ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yapılan düzenleme ile 210 gramlık ekmeklerin fiyatı 8 TL'den satılacak. İşte yeni fiyat tarifesi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek, ekmek fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, 210 gramlık ekmeklerin fiyatı 8 TL olarak belirlendi. Kent genelinde 200 gramlık ekmekler ise halen 12,5 TL’den satışa sunuluyor.

İzmir’de Halk Ekmek'e zam! İşte yeni tarifeler - 1. Resim

Yapılan açıklamada, İzmirlilere hijyenik ve sağlıklı ekmek sunma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edildiği ve İzmir’de en uygun fiyatlı ekmeğin yine Halk Ekmek tarafından satılacağı vurgulandı.

İzmir’de Halk Ekmek'e zam! İşte yeni tarifeler - 2. Resim

YENİ TARİFELER BELLİ OLDU

Halk Ekmek Fabrikası’nda her gün üretilen 120 bin ekmek, kent genelindeki 109 satış noktasında İzmirlilerin sofralarına ulaştırılıyor. 

Yeni fiyat tarifesi ise şu şekilde:

  • 210 gramlık normal ve kepekli ekmek: 8 TL  
  • 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmek: 30 TL  
  • 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek: 35 TL  
  • 1 kilogramlık karakılçık ekmeği: 75 TL

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Kaynak: tgrthaber.com

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