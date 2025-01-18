İzmir’de Halk Ekmek'e zam! İşte yeni tarifeler

18 Ocak 2025 17:04 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 17:24

İzmir'de Halk Ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Yapılan düzenleme ile 210 gramlık ekmeklerin fiyatı 8 TL'den satılacak. İşte yeni fiyat tarifesi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek, ekmek fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, 210 gramlık ekmeklerin fiyatı 8 TL olarak belirlendi. Kent genelinde 200 gramlık ekmekler ise halen 12,5 TL’den satışa sunuluyor.

Yapılan açıklamada, İzmirlilere hijyenik ve sağlıklı ekmek sunma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edildiği ve İzmir’de en uygun fiyatlı ekmeğin yine Halk Ekmek tarafından satılacağı vurgulandı.

YENİ TARİFELER BELLİ OLDU

Halk Ekmek Fabrikası’nda her gün üretilen 120 bin ekmek, kent genelindeki 109 satış noktasında İzmirlilerin sofralarına ulaştırılıyor.

Yeni fiyat tarifesi ise şu şekilde: