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 | Selahattin Demirel

İzmir'de işten çıkarılan işçilerle polis arasında arbede! İşte Cemil Tugay'a sordukları soru

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinde çalışırken işten çıkarılan işçiler Belediye Meclis Toplantısı'na girmek isteyince polis müdahale etti. Arbedede 1 işçi baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. İşçiler, Belediye Başkanı Cemil Tugay'a neden işten çıkarıldıklarını sormak istediklerini söylediler.

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İzmir'de işten çıkarılan işçilerle polis arasında arbede! İşte Cemil Tugay'a sordukları soru
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 21:53

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde işten atılan Belediye-İş sendikası işçiler, 9 Temmuz'da başlattıkları eylemlerine devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, Kültürpark'a kadar yürüdü.
Polis, yürüyüş esnasında önlem aldı.

"CEMİL TUGAY'A İŞTEN ÇIKARILMA NEDENİNİ SORACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Meclis Toplantısı’nın yapılacağı binanın önüne gelen işçiler, burada oturma eylemi yaptı. Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, gazetecilere, toplantıya katılacak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'ı burada bekleyeceklerini, kendisine işçilerin işten çıkarılma nedenini soracaklarını söyledi.

360 işçinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten Atalay, şöyle konuştu: "Arkadaşlarımızın niçin işten çıkarıldığını soruyoruz. Nedeni de yok. Bize 'ya toplu sözleşmeden geri adım atacaksınız ya da ben işçi kıyımı yapacağım.' diyorlar. Biz bunun karşısındayız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımızın yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sendika haksızlıkların karşısında vardır. Sayın Özgür Özel her platformda 'İşçi arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız dirensin. Haksızlığın karşısında dursun.' diyor. Burada haksızlık var. 6 gündür direnişteyiz. Sesleniyoruz, tekrar tekrar sesleniyoruz. Çıksın, gelsin buradaki haksızlığa müdahale etsin. Çalışan işçiyi ekmeğinden etmek hangi vicdana, hangi ahlaka ve mantığa sığar."

1 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre oturma eylemine devam eden işçiler, meclis toplantısının yapıldığı Fuar 4 No'lu Hole girmeye çalıştı. Zabıta ve özel güvenlik görevlileri de kapıları kapattı, o anda arbede yaşandı ancak işçilerin girmesi engellendi.

Daha sonra polis ekipleri binanın önüne geçti, işçilere müdahale etti. Çıkan arbede sırasında baygınlık geçiren bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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