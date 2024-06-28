İzmir'de suya zam geldi: İZSU kararı açıkladı

28 Haziran 2024 18:34 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:46

Akaryakıta zam göründü! Benzin ve motorin fiyatları bu gece değişecek

Akaryakıta zam göründü! Benzin ve motorin fiyatları bu gece değişecek

İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren suya yüzde 45 zam yapıldı. 0-4 metreküp kullanımının fiyatlandırmasında ise değişikliğe gidilmedi. Diğer kademeler yüzde 45 zamlı fiyat ödeyecek.

İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç’ın başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantısında su ve atık su bedellerine zam kararı aldı.

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Yeni tarife ise şöyle; 0-4 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 24,85 TL’de sabit kaldı. 5-10 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 33,18 TL'den 48.04'e yükseldi. 11-20 arası metreküpü atık su bedeli ile birlikte 42,37 TL'den 61,43 TL'ye yükseldi. 21 üstü metreküpü ise atık su bedeli ile birlikte 79,33 TL iken 115,03 TL oldu. Buna göre su bedellerine yüzde 45 zam yapıldı.