Tüketici Konfederasyonu Başkanından velilere zam uyarısı! Özel üniversitelerde sözleşme maddelerine dikkat

28 Haziran 2024 17:45 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:51

Son dönemde sık sık gündeme gelen ‘Okullarda fahiş zam oranları’ velilerin iyice canını sıktı. Hiçbir resmi orana uyulmadan yapılan uçuk zamlar vatandaşları bir hayli zorluyor. Geçtiğimiz aylarda açıklanan özel liselerin yıllık fiyatları milyonları geçmişti. Özel okulların, yasaların belirlediği zam oranlarına uymadığı ve bu yapılan fahiş fiyat artışlarının enflasyonu da olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştı.

Zam oranlarına uymayan özel liselerin ardından, şimdi de oranların üstünde zam yapan vakıf üniversiteleri gündeme geldi. Bu yapılan zam oranlarının resmi karşılığı olmadığını ifade eden Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, velilere ve öğrencilere uyarılarda bulundu.

Çocuklarını okula yazdıracak velilerin mutlaka sözleşme maddelerini okuması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu şunları söyledi:

“YÜKSEK ORANDA ZAM YAPMALARI YASAK”

Öğrencilerin ve velilerin kesinlikle sözleşmeyi okuması lazım. Lise, Ortaokul ve kurslar Milli Eğitime bağlı olduğundan yüksek oranda zam yapmaları yasak.

Çünkü bu kurumlar doğrudan devlete bağlı olan bakanlığın kanunlarına göre hareket etmek zorunda ancak aynı şey özel üniversiteler için geçerli değil. Onlar vakıflara bağlı olduklarından fiyatlandırmaları da tüketici sıfatına bağlı kanunlar göz önünde bulundurulur.

“ENFLASYONU GEÇEN RAKAMLAR GEÇERSİZDİR”

Tüketici kanununa göre ise Vakıf üniversiteleri sözleşmelerde yer alan oranla zam yapmaları lazım. Ancak genellikle bunlar tefe tüfe oranına göre zam yapar. Zamda en kritik nokta ise enflasyon hesaplaması olmalı.

Enflasyonu geçen bir rakam geçerli değildir. Bunlar direk genel düzenlemeye bağlıdır. Kişiler bunu şikâyet edebilir. Üniversiteler giderlerini öne sürüp bu yüzden fahiş zam yaptıklarını savunsalar bile tüketici kanununda tüm bu giderlerin hesabın rapor olarak sunulması gerekiyor. Bu bir hukuksal durum kapsamına giren haksız fahiş fiyatlandırması adı altında yer alabilir.

"YÜZDE YÜZE VARAN ZAMLAR YAPILDI"

TÜİK'in verilerine göre Mayıs ayında TÜFE oranı yüzde 65 olarak belirlenmişti. Bazı özel üniversitelerin yaptığı zam oranı ise neredeyse yüzde 100'e ulaşmış durumda. Ara sınıflarda okuyan bir öğrenci ile yeni kayıt yaptıracak bir öğrencinin ödediği fiyat arasındaki fark da git gide artmış durumda.

2023 Eğitim/Öğretim yılı ile 2024 Eğitim/Öğretim yılı arasında bölüm ücretlerinin yansımaları ise şöyle oldu:

2023 Bilgisayar Mühendisliği bölümü: 295.000 TL

2024 Bilgisayar Mühendisliği bölümü: 531.000 TL

2023 Eczacılık bölümü: 310.500 TL

2024 Eczacılık bölümü: 558.000 TL

2023 Gazetecilik bölümü: 269.000 TL

2024 Gazetecilik bölümü: 511.000 TL

2023 Hukuk Fakültesi: 315.000 TL

2024 Hukuk Fakültesi: 582.000 TL

2023 Tıp Fakültesi: 396.000 TL

2024 Tıp Fakültesi: 732.000 TL