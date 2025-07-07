Jandarma yüzlerce subay ve astsubay adayı alacak! Başvuru tarihi ve aranan şartlar belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak üzere 548 öğrenci alacak. Yayımlanan ilanla başvuru şartları ve tarihleri de açıklandı. İşte ayrıntılar...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne subay olarak 225 erkek öğrenci, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na ise astsubay olarak 283 erkek ve 40 kadın öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Temmuz'da başlayıp, 27 Temmuz günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını sadece "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

21 YAŞ SINIRI

Başvuruda bulunacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması, yani 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular olması gerekiyor.

ARANAN ŞARTLAR

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinde yer alan "2025 Yılı JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi Subay Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2025 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Astsubay Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

BAŞVURUSU ONAYLANANLAR SINAVA GİRECEK

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.