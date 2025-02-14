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 | İrem Çınar

Japon devi açıkladı! Türk yolculara ücretsiz olacak: THY ile iş birliği yapılacak

Japonya’nın önde gelen hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA), 12 Şubat 2025 itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı ve Tokyo Haneda Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladı. Bu yeni hat, Türkiye ve Japonya arasındaki seyahatleri daha hızlı hale getirecek.

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Japon devi açıkladı! Türk yolculara ücretsiz olacak: THY ile iş birliği yapılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 15:30

Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), İstanbul-Tokyo hattında başlattığı yeni uçuş rotasıyla Türkiye ve Japonya arasındaki hava ulaşımını güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni plana göre uçuşlar haftada üç kez gerçekleştirilecek. En dikkat çekici yeniliklerden biri ise Türkiye’den Japonya’ya seyahat eden yolculara sunulacak özel ayrıcalık oldu.

ANA CEO’su Shinichi Inoue’nin duyurusuna göre, İstanbul’dan Tokyo’ya uçan yolcular, Japonya içinde gidiş-dönüş olmak üzere bir defaya mahsus ücretsiz iç hat bileti alabilecek. Yolcular bu bilet ile Haneda Havalimanı üzerinden Osaka, Sapporo, Okinawa ve Fukuoka gibi 40 farklı noktaya ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

JAPONYA’YA TÜRK TURİST AKINI BEKLENİYOR

İlk uçuşun yoğun talep gördüğünü belirten Inoue, seferlerin yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını ifade etti. 2024 yılında 62 binden fazla Türk turistin Japonya’yı ziyaret ettiğini vurgulayan ANA CEO’su, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Şu an Japonya’dan Türkiye’ye daha fazla turist geliyor. Ancak biz bu durumu tersine çevirerek daha fazla Türk yolcuyu Japonya’ya taşımak istiyoruz. Talebe göre seferleri haftada 7 güne çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK HAVA YOLLARI İLE İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

ANA’nın sadece yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmayacağını belirten Inoue, kargo taşımacılığı hizmeti de sunacaklarını açıkladı. Japonya’ya en fazla ihraç edilen Türk ürünleri arasında kurutulmuş gıdalar, sebze ve unlu mamullerin yüzde 40’lık bir paya sahip olduğunu belirten CEO, orkinos balığının yüzde 16, giyim ürünlerinin ise yüzde 11-12 civarında bir paya sahip olduğunu belirtti. Türkiye ile ticareti geliştirmek istediklerini dile getiren Inoue, ANA’nın dünyanın en büyük kargo uçaklarından birine sahip olduğunu ve çip, uydu gibi yüksek teknoloji ürünlerinin taşınmasında da rol oynayabileceklerini vurguladı.

TÜRK TURİSTLERE SAKURA MEVSİMİ DAVETİ

ANA, Türk yolcuları Japonya’nın eşsiz kültürel güzelliklerini keşfetmeye de davet ediyor. Japonya’nın ünlü sakura mevsimine özellikle vurgu yapan Inoue, "Sakura çiçeklenmesi Japonya’nın kuzeyinde mart sonu ve nisan ayında başlarken, güney bölgelerinde ocak ve şubat aylarında görülmektedir. Türk yolcular, bu dönemde Japonya’yı daha uygun fiyatlarla ziyaret edebilir ve sakuraların eşsiz manzarasını yakından deneyimleyebilir" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ana All Nippon Airways hangi ülkenin?
Japonya'nın en büyük hava yolu şirketi. Bir Star Alliance üyesi olarak 35'ten fazla hava yolu şirketiyle ortaklığımız bulunmakta olup bu sayede Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 42 uluslararası havaalanına, Japonya'da ise yaklaşık 50 havaalanına ulaşmanızı sağlıyoruz.
ETİKETLER
#japonya
#japonya
#uçak bileti
#Ekonomi
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