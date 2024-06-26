Japon Yeni 1986'dan bu yana en zayıf seviyesine geriledi! Müdahale riski arttı

26 Haziran 2024 16:10 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:09

Yen 1986'dan bu yana en zayıf seviyesine geriledi.

Yen bu yıl dolar karşısında yüzde 12'den fazla zayıfladı. Japon para birimi yüzde 0,4 kadar düşerek dolar başına 160,39'a düştü.

Stratejistler, Japonya'nın tekrar müdahale etmek için 165'e kadar bekleyebileceğini ifade etti.

ZAYIFLAYAN YEN'E MÜDAHALE GELEBİLİR

Bloomberg'in haberine göre, Japon para birimi %0,4 kadar düşerek dolar başına 160,39'a geriledi ve yetkililerin en son Nisan ayında piyasaya müdahale etmesine yol açan seviyelerin üzerine çıktı.

Otoriteler, gelişmiş dünyadaki en büyük değer kaybını durdurmak amacıyla yakında yeniden para birimini desteklemek zorunda kalabilir.

Yen bu yıl yüzde 12'den fazla değer kaybederek ithalat fiyatlarını yükseltti, Japon tüketicilere zarar verdi ve işletmeler arasında artan huzursuzluğa neden oldu.

NİSAN 1990'DAN BU YANA EN ZAYIF KAPANIŞINI YAPTI

Geçen hafta perşembe günü yen, üst üste altıncı seansta düşerek son üç ayın en kötü kayıplarını yaşadı ve günü dolar başına 159 seviyesinden işlem görerek tamamladı.

Nisan 1990'dan bu yana en zayıf kapanış seviyesini gerçekleştirdi.

Yen, Mart ayından bu yana en uzun kayıp serisini sonlandırdı ve 34 yılın en düşük seviyesinde kapandı.

Bu da Japon yetkililerin bir kez daha para birimini desteklemek için devreye girme riskini artırdı.

Japon para biriminin yılın en düşük günlük noktası olan dolar başına 160,17, hala görüş alanında.

Nisan ayında otuz yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ulaşılan bu seviye, politika yapıcıların müdahalesinden önceydi.

Yenin zayıflığı, Japonya ile ABD de dahil olmak üzere önde gelen rakipleri arasındaki getirilerdeki kalıcı farklılığın ortasında ortaya çıkıyor.

Bu, Japonya Merkez Bankası politika yapıcılarının merkez bankasının Haziran toplantısında tahvil alımlarındaki azalmaya ilişkin ayrıntıları açıklamayı reddetmesinin ardından geldi.

Bir zaman çizelgesi olmadığında, yatırımcılar Japonya'nın politikasını ne zaman normalleştireceğini merak ediyor; bu da yenin desteklenmesi gereken bir adım olarak nitelendiriliyor.

Çin tahvil getirilerindeki keskin düşüş, yen ve diğer Asya para birimlerinin daha da zayıflamasına neden oldu.