Japonya finansman sağlayacak Türkiye inşa edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 24 Nisan'da Japonya'ya gidecek. Türkiye ve Japonya, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasında 500 milyar dolarlık ortaklık sağlayacak. Japonya'dan gelecek finansman desteğiyle Türk-Japon ortaklıkları, Ukrayna'nın alt ve üst yapısını yeniden kurmayı hedefliyor. Dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'nde 500 milyar dolarlık işbirliği adımı masaya yatırılacak.

Türkiye ve Japonya, Ukrayna'nın savaşın doğurduğu hasarı onarmak için 500 milyar dolarlık ortak bir yatırım planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Japon şirketler, Ukrayna ile doğrudan ticaret yapamama kısıtlaması nedeniyle Türk şirketlerle ortaklık kurarak bu projeye katılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 Nisan'da Japonya'ya önemli bir ziyarete giderek bu işbirliğinin detaylarını görüşecek.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT JAPONYA’YA GİDİYOR

Türkiye ve Japonya, Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısını yeniden inşa etmek için ortaklık kuracak. Proje kapsamında, 500 milyar dolarlık yatırım bekleniyor.

Japon yasalarına göre, Japon şirketleri savaş halindeki ülkelerle doğrudan ticaret yapamıyor. Bu nedenle, Japon firmalar Türk şirketlerle ortaklık kurarak Ukrayna’da faaliyet gösterecek. Daha önce Japonya tarafından Ukrayna’ya sağlanan krediler, Türk-Japon ortaklıklarıyla değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 Nisan’da Japonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Ukrayna’nın yeniden inşası ve Türkiye’nin Asya pazarındaki hedefleri ele alınacak.

UKRAYNA’NIN YENİDEN İMARI ELE ALINACAK

Bakan Bolat, geçtiğimiz hafta Ukrayna’da temaslarda bulunmuştu. Şimdi ise Japonya’da düzenlenecek zirvede Ukrayna’nın yeniden inşası konusunun ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.