Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Japonya finansman sağlayacak Türkiye inşa edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 24 Nisan'da Japonya'ya gidecek. Türkiye ve Japonya, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasında 500 milyar dolarlık ortaklık sağlayacak. Japonya'dan gelecek finansman desteğiyle Türk-Japon ortaklıkları, Ukrayna'nın alt ve üst yapısını yeniden kurmayı hedefliyor. Dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi'nde 500 milyar dolarlık işbirliği adımı masaya yatırılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japonya finansman sağlayacak Türkiye inşa edecek
KAYNAK:
Yeni Safak
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 15:57

Türkiye ve Japonya, Ukrayna'nın savaşın doğurduğu hasarı onarmak için 500 milyar dolarlık ortak bir yatırım planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Japon şirketler, Ukrayna ile doğrudan ticaret yapamama kısıtlaması nedeniyle Türk şirketlerle ortaklık kurarak bu projeye katılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 Nisan'da Japonya'ya önemli bir ziyarete giderek bu işbirliğinin detaylarını görüşecek.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT JAPONYA’YA GİDİYOR

Türkiye ve Japonya, Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısını yeniden inşa etmek için ortaklık kuracak. Proje kapsamında, 500 milyar dolarlık yatırım bekleniyor.

Japon yasalarına göre, Japon şirketleri savaş halindeki ülkelerle doğrudan ticaret yapamıyor. Bu nedenle, Japon firmalar Türk şirketlerle ortaklık kurarak Ukrayna’da faaliyet gösterecek. Daha önce Japonya tarafından Ukrayna’ya sağlanan krediler, Türk-Japon ortaklıklarıyla değerlendirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 Nisan’da Japonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Ukrayna’nın yeniden inşası ve Türkiye’nin Asya pazarındaki hedefleri ele alınacak.

UKRAYNA’NIN YENİDEN İMARI ELE ALINACAK

Bakan Bolat, geçtiğimiz hafta Ukrayna’da temaslarda bulunmuştu. Şimdi ise Japonya’da düzenlenecek zirvede Ukrayna’nın yeniden inşası konusunun ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları rekor kırarken kritik karar! Alım mı satım mı?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye refah payı ve seyyanen zam sinyali! İsa Karakaş açıkladı: En düşük maaş 30.512 TL
ETİKETLER
#türk ticaret kanunu
#türkiye ticaret kanunu
#Japonya Yatırımları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.