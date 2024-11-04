Japonya’da 10 dolara ev: Kapış kapış satılıyor

04 Kasım 2024 11:25 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:26

Yaşlanan nüfus sorunu yaşayan Japonya'da 9 milyondan fazla boş ev satılığa çıktı. Bu evlerin fiyatının 10 dolar olduğu söyleniyor. Ancak hem şehirde hem kırsalda yer alan evlerin riskli olduğu da belirtiliyor.

Japonya’da 9 milyondan fazla boş ev (akiyas) satılık. Çoğu 10 bin dolardan daha ucuza satılıyor. Bu evler hem şehirde hem kırsalda yer alıyor ve özellikle yabancı alıcıların dikkatini çekiyor. Ancak uzmanlar, bu “boş evler” için birçok riskin de mevcut olduğuna dikkat çekiyor.

JAPONYA'DA NEDEN BU KADAR BOŞ EV VAR?

Japonya, düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfus sorunu yaşıyor. Doğum oranı 2023 itibariyle 1,2’ye kadar düşmüş durumda. Bu durum, özellikle kırsal bölgelerde evlerin terk edilmesine yol açıyor. Gençler büyük şehirlere taşınıyor, yaşlı nüfus ise geride kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Aile büyüklerinden kalan bu evler, mirasçılar tarafından kullanılmak istenmiyor. Birçok Japon için eski evler, yenileme masrafları ve güvenlik sorunları yüzünden bir yük olarak görülüyor.

10 DOLARLIK EVLER FIRSAT MI?

Japonya’nın bu uygun fiyatlı evleri, özellikle pandemi sonrası uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ve değişen yaşam tarzlarıyla beraber yabancıların ilgisini çekmeye başladı. Örneğin, İsveçli Anton Wormann, Japonya’ya taşındıktan sonra yedi adet akiya satın aldı. İlk başta sadece bir ev almak isteyen Wormann, fiyatların cazip olması ve turistik bölgelerde kiraya verebilme fırsatı nedeniyle bu yatırımı genişletti. Evlerini yenileyerek kiraya veren Wormann, bu evlerden aylık 11 bin dolar civarında gelir elde ediyor.

Ancak bu tür bir yatırım, Japon kültürünü ve yaşam tarzını öğrenmeyi gerektiriyor. Wormann’a göre, Japonya’da başarılı bir gayrimenkul yatırımı için kültürel uyum çok önemli. Sadece para harcayarak başarılı olmanın zor olduğunu belirten Wormann, Japon kültürüne uyum sağlamanın bu yatırımlar için elzem olduğunu ifade ediyor.

10 DOLARLIK EVLERE DİKKAT!

Japonya’daki boş evlerin çoğu, yenileme masrafları nedeniyle riskli yatırım olarak değerlendiriliyor. Evlerin çoğu bakımsız olduğu için, kapsamlı bir tadilat gerektiriyor ve bu durum yüksek maliyetleri beraberinde getiriyor. Ayrıca Japonya’nın bazı bölgelerinde bu tür evlerin yeniden satışı zor olabiliyor. Kaneko’ya göre, Japonya’nın boş evleri özellikle “hobi” amaçlı yatırım yapmak isteyenler veya kırsal yaşamı deneyimlemek isteyenler için cazip. Ancak kurumsal yatırımcılar için yüksek masraflar ve düşük getiri beklentileri nedeniyle cazip değil.