'Japonya Türkiye vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi' iddialarına yalanlama

16 Eylül 2024 12:18 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:29

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi” iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Japonya'nın, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği ileri sürüldü. 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren kapıda vize döneminin sona ereceği iddia edildi.

İletişim Başkanlığı'na başlı Dezenformasyonla Mücadeleme Merkezi, yine doğru olmayan bu iddiaları yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, “Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi” iddiası doğru değildir.

'İTİBAR ETMEYİN'

Türkiye ile Japonya arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz."