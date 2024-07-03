Japonya'da 21 yılın ardından bir ilk! Yeni banknotlar tanıtıldı

03 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:33

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Tokyo'nun Nihonbaşi bölgesindeki merkez ofisinde yeni Japon yeni banknotlarını tanıttı. BoJ Başkanı Ueda Kazuo'nun ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım töreninde yeni 1000, 5000 ve 10,000 yen banknotları sergilendi.

"EKONOMİDE ETKİLEŞİMİ ARTIRICI BİR GÖREV ÜSTLENECEK"

Japonya'da diğer Asya ülkelerine kıyasla nakitsiz ödemelerin daha düşük seviyelerde olduğunu belirten Ueda, nakitin güvenilir bir ödeme yöntemi olarak Japonya'nın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını ve yeni banknotların ekonomide "etkileşimi artırıcı" bir görev üstleneceğini söyledi.

SAYILAR DAHA BÜYÜK PUNTOLARLA BASILDI

ilk aşamada 1,6 trilyon yen (9,9 milyar dolar) değerinde yeni banknotu dolaşıma sokulması planlanırken 2004 yılından bu yana ilk kez piyasaya sürülen yen banknotlarda, yerel dildeki "kanji" karakterli sayılar daha büyük puntolarla basıldı.

GÜVENLİK VE KULLANILABİLİRLİK ARTIRILACAK

Hükümete bağlı Ulusal Baskı Bürosu (NPB), Japon yeni banknotlarında ilk kez 3D hologram teknolojisi kullanıldığını açıkladı. "Sahteciliğin önlenmesi" amacıyla kullanılan 3D hologram teknolojisi sayesinde yeni tasarımla güvenlik ve kullanılabilirliğin artırılması hedefleniyor.

YENİ BANKNOTLARDA HANGİ SİMGELER VAR?

Yeni 10,000 yenlik banknotun ön yüzünde Japon sanayisinin kurucularından "Eiiçi Şibusawa", arka yüzünde Tokyo tren istasyonu binası yer alıyor. 5,000 yenlik banknotun ön yüzünde Japon kadınlarının eğitiminde öncü rol oynayan ve "Tsuda Universitesi" kurucusu "Umeko Tsuda", arka yüzünde mor salkım çiçeği bulunuyor.

Yeni 1,000 yenlik banknotun ön yüzünde bakteriyolog "Şibasaburo Kitasato", arka yüzünde ise Japon Ukiyo-e resim sanatının ünlü eseri "Kanagawa'daki Büyük Dalga" yer alıyor.