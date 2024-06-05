İngiltere'de bir ilk: Yeni banknotlar dolaşıma girdi

05 Haziran 2024 09:27 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:39

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto paralar ve borsalardaki gelirlere vergi uygulanacağını açıkladı, miktarı henüz belli değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto paralar ve borsalardaki gelirlere vergi uygulanacağını açıkladı, miktarı henüz belli değil

İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresinin bulunduğu banknotlar dolaşıma girdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kral Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotların kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin yer aldığı banknotlar da ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Yeni banknotlar yıpranmış olanların yerine ve banknotlara olan talepteki genel artışı karşılamak için basılacak. Bu nedenle, Kral Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların yayılımının oldukça yavaş olması bekleniyor.

'TARİHİ BİR AN'

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BoE Başkanı Andrew Bailey, banknotların dolaşıma girmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz. Nakit paranın pek çok kişi için önemli olduğunu biliyoruz ve halk talep ettiği sürece banknot sağlamaya kararlıyız. Yeni banknotları tedavüle sokmak bu kararlılığın bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Kral Charles'ın portresini taşıyan ilk banknotlar geçen yıl basılmıştı. Banknotlarda yer alan Kral Charles portresi, 2013'te çekilen bir fotoğrafa dayanıyor.