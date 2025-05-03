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 | Murat Makas

Jeff Bezos, Amazon hisselerinde dev satışa hazırlanıyor

Jeff Bezos, önümüzdeki 12 ay içinde 4,75 milyar dolarlık Amazon hissesi satmayı planlıyor. Satışlar, şirketin geleceğine yönelik belirsizliklerle aynı döneme denk geliyor.

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Jeff Bezos, Amazon hisselerinde dev satışa hazırlanıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 12:01

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, elindeki Amazon hisselerinin önemli bir bölümünü satışa çıkarmaya hazırlanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan belgeler, Bezos’un önümüzdeki 12 ay içinde yaklaşık 4,75 milyar dolar değerinde hisse satmayı planladığını ortaya koydu.

Jeff Bezos, Amazon hisselerinde dev satışa hazırlanıyor

Söz konusu satışlar, daha önce oluşturulmuş ve Mayıs 2026’ya kadar geçerli olan düzenli bir işlem planına dayanıyor. Bu plan çerçevesinde Bezos, 25 milyon adede kadar Amazon hissesi elden çıkarabilecek. Hisseler, Amazon’un Perşembe günü kapanışta ulaştığı 190 dolarlık fiyat baz alınarak hesaplandığında bu satış 4,75 milyar dolarlık bir büyüklüğe denk geliyor. Planın, Mart ayında hazırlandığı ve SEC'e bildirildiği kaydedildi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Bezos’un satış planı, Amazon’un Perşembe günü yatırımcılara yaptığı uyarıların hemen ardından geldi. Şirket, Donald Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı küresel ticaret savaşı söylemlerinin, net satışlar ve faaliyet gelirlerinde Wall Street beklentilerinin altında kalınmasına neden olabileceğine dikkat çekmişti. Bu uyarı, Amazon’un yatırımcı sunumlarında da açık şekilde vurgulandı ve piyasalarda soru işaretleri yarattı.

Jeff Bezos, Amazon hisselerinde dev satışa hazırlanıyor

2024’TE DE YÜKLÜ SATIŞ YAPMIŞTI

Bezos bu yılın başından bu yana da önemli miktarda hisse satışı gerçekleştirmişti. 2024 içinde toplamda 13,4 milyar doları aşan satış yapan Bezos, bu işlemleri hisse değerindeki artışın hızlandığı dönemde gerçekleştirdi. Amazon hisseleri, yapay zekâ teknolojilerine olan yoğun ilgi sayesinde son aylarda ciddi bir ralli yaşamış, şirketin piyasa değeri 2 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

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