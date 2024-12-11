JPMorgan Türk hisselerinde hedef fiyatları revize etti

11 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 15:09

ABD merkezli JPMorgan, Türk tüketici odaklı şirketlere ilişkin değerlendirmelerini güncelledi. BİM, Migros, Şok, Ford Otosan, Arçelik ve Coca-Cola için revize edilen tavsiye ve hedef fiyatlarla dikkat çeken banka, bu şirketleri "En iyi seçimlerimiz" olarak nitelendirdi.

ABD'li yatırım bankası JP Morgan​, Türkiye​ ekonomisi ve Türk şirketlerine ilişkin önemli bir analiz raporu yayımladı. Raporda, Türk şirketlerinin büyüme stratejileri, tüketici ortamındaki zorluklar ve piyasa dinamikleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

ZORLU TÜKETİCİ ORTAMI VE DEZENFLASYON SÜRECİ

JP Morgan, 2025'e doğru birçok Türk şirketinin büyümeyi sınırlı fiyat artışlarıyla dengeleyerek zorlu bir tüketici ortamını yönetmeye çalışacağını öngördü. Banka, tüketici odaklı şirketlerin görünür dezenflasyon ortamında istikrarlı marjlarını korumakta zorlanacağını belirtti. Ayrıca, olası faiz indirimlerine rağmen yılın ilk yarısında sıkılaştırıcı ekonomik koşulların devam edeceğini vurguladı.

REEL KAZANÇ FIRSATLARI VE DEĞERLEME ANALİZİ

Raporda, BİM, Migros, Ford Otosan ve Tofaş gibi önemli Türk şirketlerinin reel kazanç artışı fırsatlarının sınırlı olduğu ifade edildi. Ancak analistler, bu şirketlerin 2026 yılı için öngörülen fiyat/kazanç (F/K) oranları ve işletme değeri/EBITDA oranları baz alındığında, 10 yıllık ortalamalara göre yaklaşık yüzde 40, uluslararası emsallerine göre ise %30 oranında iskonto sunduğunu belirtti. Bu nedenle değer fırsatlarının hala mevcut olduğu vurgulandı.

TAVSİYELER VE HEDEF FİYATLAR

JP Morgan, Türk şirketlerine yönelik yatırım tavsiyelerini de paylaştı. Migros için "ağırlığını artır" önerisi yapılırken, Şok Marketler ve Coca-Cola İçecek için "nötr" tavsiyesinde bulunuldu. Raporda, “En iyi seçimlerimiz arasında BİM, Migros, Ford Otosan ve Arçelik yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.

Banka ayrıca, takip ettiği şirketler için hedef fiyatlarını da açıkladı. BİM, Coca-Cola İçecek, Ford Otosan, Migros, Tofaş ve Şok Marketler için hedef fiyatlar Aralık 2026 itibarıyla, Türk Hava Yolları (THY) için ise Aralık 2025 itibarıyla belirlendi.

JP Morgan'ın bu analizi, hem yatırımcılar hem de iş dünyası için dikkat çekici bilgiler sunarken, Türk şirketlerinin mevcut durumuna ve potansiyel fırsatlarına ışık tutuyor.