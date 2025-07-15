JPMorgan’da işleri yolunda gitmiyor

JPMorgan Chase, yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı. Banka, 31 Mart’ta sona eren üç aylık dönemde 14,99 milyar dolar net kâr elde etti. Bu, geçen yıl aynı dönemdeki 18,15 milyar dolarlık kâra göre belirgin bir düşüş anlamına geliyor. Hisse başına kâr da 6,12 dolardan 5,24 dolara geriledi. Yine de rakamlar beklentilerin üzerinde. Wall Street, hisse başına 4,48 dolar kâr bekliyordu. Bu da JPMorgan’ın, piyasa tahminlerini alt üst ettiğini gösteriyor.

GELİR AZALDI AMA TAHMİNLERİ GEÇTİ

Bankanın geliri de bir miktar geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 50,2 milyar dolar olan toplam gelir, bu çeyrekte 44,9 milyar dolara düştü. Ancak analistlerin 43,81 milyar dolarlık tahmininin üzerinde kalmayı başardı.

Gelirdeki bu düşüşe rağmen, kredi zararı karşılıklarındaki azalma ve piyasadaki güçlü performans bankaya destek oldu. ABD ekonomisinin dirençli yapısı da JPMorgan’ın hanesine artı puan olarak yazıldı.

TEMETTÜYE ZAM, HİSSE GERİ ALIM PROGRAMI DEVREDE

Şirket, hissedarlarını da unutmadı. Hisse başına temettüyü 1,40 dolardan 1,50 dolara yükselten JPMorgan, ayrıca 50 milyar dolarlık bir hisse geri alım programını onayladığını duyurdu.

JAMİE DİMON: EKONOMİ DİRENÇLİ AMA RİSKLER MASADA

Bankanın CEO’su Jamie Dimon, yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin çeyrek boyunca dayanıklılığını koruduğunu söyledi. Ancak Dimon, vergi reformu ve potansiyel serbestleşmenin olumlu etkilerine rağmen, tarifeler, ticaret belirsizlikleri, jeopolitik gerilimler, yüksek bütçe açıkları ve varlık fiyatlarındaki yükseliş gibi önemli risklerin sürdüğüne dikkat çekti.