JPMorgan'dan dikkat çeken faiz kararı tahmini!

25 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yarın (Perşembe) açıklayacağı faiz kararı, haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan saat 14.00’te yılın son faiz kararını kamuoyuyla paylaşacak. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, TCMB'nin faiz indirimine 150 baz puan ile başlamasını beklediklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00’te yılın son faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ

PPK toplantısına ilişkin beklentiler, 14 ekonomistin katılımıyla yapılan bir anketle değerlendirildi. Ankete katılan ekonomistlerden 4’ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörürken, 10 ekonomist ise faiz indirimi yapılmasını bekliyor. Beklentilerin ortalama değeri, faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50’ye çekileceği yönünde. Ekonomistlerin faiz beklentileri, yüzde 47,50 ile yüzde 50 arasında değişiyor. Ayrıca, 2025 yıl sonu için ortalama politika faizi beklentisi yüzde 29,50 olarak ifade edildi.

JP MORGAN’IN FAİZ TAHMİNİ

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, TCMB’nin 26 Aralık’taki toplantıda kademeli faiz indirim sürecine başlamasını ve politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50’ye çekmesini beklediklerini açıkladı. "Art arda beş ay boyunca enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz yapmasının ardından, TCMB’nin bu ay ölçülü bir faiz indirimi yapması muhtemel" açıklamasını yapan JP Morgan, 2025 yılının ilk çeyreğinde TCMB’nin üç adet 150 baz puanlık indirim gerçekleştireceğini öngördü. Ayrıca, Nisan ayından itibaren her PPK toplantısında 200 baz puanlık indirimlerle yıl sonunda faizin yüzde 30 seviyesine kadar düşeceğini tahmin etti.

JP Morgan, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğine de dikkat çekti. Banka, 2025 yılında daha uzun süre yüksek faiz oranlarının gerekebileceğini belirtti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

JP Morgan’ın analizine göre, Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,5 artış gösterecek. TÜFE’nin yıl sonunda Kasım ayındaki yüzde 47,1 seviyesinden yüzde 45’e gerilemesi bekleniyor. Ancak, 2025’in ilk çeyreğinde ücret artışları, yönetilen fiyat değişiklikleri ve otomatik vergi artışları nedeniyle enflasyonun yeniden yükselmesi öngörülüyor.