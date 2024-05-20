Kabine bugün toplanıyor! Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masada olacak

20 May 2024 09:08 - Güncelleme : 20 May 2024 09:10

Kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Beştepe'de yapılacak olan toplantıda; 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmalar ve ekonomideki son gelişmeler masaya yatırılacak.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Kabine toplantısında en önemli başlıklardan biri ekonomideki son durum olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarının görüşüleceği toplantıda; kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirmenin yapılması beklenen toplantıda; terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İşgalci İsrail'in abluka altına Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması ve bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da ele alınacak.