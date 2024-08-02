Kabuklu fındık alım fiyatları belli oldu! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

02 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:27

Fiskobirlik fındık alım fiyatını açıkladı! Ordu ,Samsun ve Giresun'da fındık fiyatı belli oldu

Fiskobirlik fındık alım fiyatını açıkladı! Ordu ,Samsun ve Giresun'da fındık fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Karadeniz fındık bölgesinde hasat zamanı başladı. Fındık alım fiyatı da belirlendi. İşte yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre fiyatlar.

FINDIK ALIM FİYATI BELLİ OLDU

Ordu ve Karadeniz Bölgesi’nde fındık sezonu hareketlendi.

Karadeniz fındık bölgesinde hasat zamanı yıllara göre az çok değişiyor. Sahil kolunda 1-10 Ağustos, orta kolda 10-20 Ağustos, yüksek kolda ise 20 Ağustos' tan sonra hasat zamanı oluyor.

5 Ağustos itibarıyla resmi toplama tarihinin açıklanmasının ardından, sahil kesimindeki fındıklar harmanlara gelmeye başladı.

Üreticiler fiyat açıklaması için net bir bilgi beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı hasat zamanında 2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını duyurdu.

Yevmiye ve fiyat tartışmaları arasında geçen sezonda yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre;

levant kalite için 130 TL/Kg, Giresun kalite için 132 TL/Kg oldu.

Üreticilerin beklentisi, fiyatların en az 150-160 TL arasında olacağı yönünde şekillenmişti.

1 LİRA 30 KURUŞ İLAVE FİYAT VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, yüksek randımanlı fındığa kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verileceğini de belirtti.

Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak.

Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "www.tmo.gov.tr" adresi ve "e-Devlet" üzerinden randevularını alabilecek.

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.