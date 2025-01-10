Kaçak elektrik devri sona eriyor! 1 Ocak 2026'dan sonra hepsi değişecek: Bu kez bedava olacak

10 Ocak 2025 15:33 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:46

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akıllı sayaçlar için entegrasyon çalışmalarının hızla tamamlanacağını belirterek, 1 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’de tüm yeni elektrik sayaçlarının akıllı ve yerli olacağını duyurdu. Yılmaz, tüketicilere ek maliyet yüklenmeyeceğini de sözlerine ekledi. Bu uygulama ile Türkiye’nin ve enerji sektörünün önemli sorunlarından biri olan kaçak elektrikle mücadelede önemli bir ilerleme kaydedileceği ve bu sorunun çözüleceği öngörülüyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, elektrik dağıtım sektörünün karşı karşıya olduğu iki temel soruna dikkat çekti. Bu sorunların elektrik kesintileri ve kaçak elektrikle mücadele olduğunu belirten Yılmaz, her iki konunun da çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HALA ŞİKAYETLERİN BAŞINDA

Yılmaz, elektrik kesintilerinin sayısı ve süresinde azalma olduğuna dair verilerin anket çalışmalarında ve kalite göstergelerinde görüldüğünü, ancak kurumlarına gelen şikayetlerde elektrik kesintilerinin başı çektiğini söyledi. Dağıtım şirketlerinin, sistem işletmeciliği fonksiyonlarını güçlendirmesinin önemine değinen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru AR-GE çalışmaları, vizyoner yatırım planlamaları, planlı bakım ve onarım bütçelerinin etkin kullanımı ve 'şebeke değil, sistem işletmecisi mantığıyla' hareket edilmesi kesintilerin önüne geçmek için kilit noktalardır. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan düzenlemeleri gerçekleştirmeye her zaman hazırız."

MİLLİ AKILLI SAYAÇ SİSTEMLERİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

EPDK Başkanı, 2024 yılının Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) için bir dönüm noktası olacağını belirtti. Yılmaz, yıl sonuna kadar akıllı sayaçların entegrasyon çalışmalarının tamamlanacağını ve 1 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’de ilk defa tesis edilen tüm elektrik sayaçlarının akıllı ve milli olacağını açıkladı. Bu sayaçların tüketicilere enerji tüketimlerini anlık olarak izleme, fatura süreçlerini daha iyi yönetme ve enerji tasarrufu yapma imkânı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca, sayaçların kaydettiği kesinti verileri ve teknik kalite kayıtlarının dağıtım şirketleri tarafından izlenebileceğini belirten Yılmaz, bu sistemin tüketici sorunlarının daha hızlı tespiti ve çözümüne katkı sağlayacağını söyledi. Tüm altyapı ve cihaz kurulumlarının elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olduğunu ve bu sürecin tüketicilere herhangi bir maliyet oluşturmayacağını özellikle vurguladı.

KAÇAK ELEKTRİK SORUNU İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Kaçak elektrik kullanımının uzun yıllardır Türkiye’nin ve enerji sektörünün önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, bu alandaki mücadelenin henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ifade etti. Kaçak elektrikle mücadelede sadece enerji sektörünün değil, eğitimsel ve hukuksal tedbirleri de içeren bütüncül bir yaklaşımın gerekli olduğunu belirtti.

EPDK’nın bu süreci titizlikle takip edeceğini belirten Yılmaz, sektör paydaşlarının ve kamuoyunun desteğiyle elektrik dağıtım sektöründeki bu temel sorunların çözüme kavuşacağına inandığını dile getirdi.