Kaçak elektrikte mücadelede yeni dönem!

01 Ağustos 2024 11:36 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:49

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Kurum, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı 11 Temmuz'da resmi internet sitesinden kamuoyu görüşüne açmıştı ve 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelen görüşler toplandı. Bir sonraki adımda EPDK'nin taslağa yönelik nihai kararını vermesi bekleniyor.

Elektrik piyasasında yapılacak iyileştirme ile sektörde daha adil ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Taslak çalışma kapsamında planlanan değişiklikle, kayıp kaçak elektrik kullanımına yönelik caydırıcı tedbirler hayata geçirilecek. Kaçak miktarın tespiti ve önlenmesinde teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak. Kaçak elektrik tespiti, tahakkuku, faturalandırma ve tahsil aşamalarında dağıtım şirketlerinin uygulamalarındaki eksiklikler giderilerek tüm süreçlerde uygulama birliği sağlanacak.

Ayrıca, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak. Perakende satış sözleşmeleri dijital ortamda aboneye iletilerek sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının da önüne geçilecek.

KAÇAK KULLANIMA KARŞI TEDBİRLER ARTIRILACAK

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, söz konusu taslak düzenlemenin bazı operasyonel değişiklikleri ve süreç iyileştirmelerini içerdiğini belirterek, özellikle kaçakla mücadele, sayaç okuma ve faturalama süreçlerindeki belirsizliklerin giderilmesiyle uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Erdeniz, değişiklik hayata geçtiğinde sürekli iyileştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçileceğine dikkati çekerek, sektörde şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçleneceğini ifade etti.

Kaçak elektrik kullanımını azaltılmaya yönelik önlemlerin piyasanın daha adil ve düzenli işlemesine katkı sunacağını aktaran Erdeniz, kaçak elektrik tespiti ve işlemlerinde standardı yükseltilmiş prosedürlerin uygulanmasıyla, süreçlerin daha tutarlı ve sorunsuz işletilmesinin sağlanacağını dile getirdi.