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 | Kübra Çelepi

Kademeli emeklilik bekliyorsanız şu an vakti geldi! SSK, Bağkur ve memurlar için tek tek açıkladı

Kademeli emeklilik bekleyen SSK'lılar, BAĞ-Kurlular ve memurlar için şartlar ve prim durumunu SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. Karakaş, kademeli emeklilikte nasıl kısmi ve tam emekli olunabilir, sorusuna en net cevabı verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 11:27

Kademeli emeklilik, emekli olmaya hak kazanmak için belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşmayı bekleyen çalışanları ilgilendiren bir düzenleme olarak gündemde kalmaya devam ediyor. SSK'lılar, BAĞ-Kurlular ve memurlar için geçerli olan kısmi emeklilik ve tam emeklilik koşulları ise sıklıkla merak ediliyor. SSK’lılar, BAĞ-Kurlular ve memurlar için emeklilik koşulları farklılıklar gösterse de, her durumda yaş haddinden emekli olabilmek için belirli prim gün sayılarının tamamlanması gerekiyor.

KISMİ EMEKLİLİK VE TAM EMEKLİLİK İÇİN NE KADAR PRİM GEREKİYOR?

Konuyla ilgili merak edilenlere açıklık getiren İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Emeklilikte kademe bekleyenlerin ne zaman emekli olabileceği, hangi prim gün sayısının gerektiği ve yaş haddi koşullarını net bir şekilde açıklayacağım.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE YAŞ VE PRİM GÜNÜNÜ DOLDURMANIN YOLLARI

Kademeli emeklilik, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan kişiler için geçerlidir. Bu tarihler arasında sigortalı olan kişiler, emeklilik için yaş ve prim gün sayısına ulaşana kadar beklemek zorundadır. Bu kişiler ister SSK'lı, ister BAĞ-Kurlu, isterse Emekli Sandığı’na tabi olsun, aynı kurallara tabidir. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için ise yaş şartı yoktur.

SSK’LILAR (4A SİGORTALILARI) İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK’lılar, aşağıdaki koşullarla emekli olabilirler.

  • Kadınlar için: En az 58 yaşına ulaşmak ve en az 7.000 prim günü tamamlamak gerekmektedir.
  • Erkekler için: En az 60 yaşına ulaşmak ve en az 7.000 prim günü tamamlamak gerekmektedir.

Az Primle Emeklilik (Kısmi Emeklilik):

Kademe bekleyen SSK’lılar için, 7.000 prim günü tamamlanamayan durumlar için kısmi emeklilik şartları şu şekilde;

  • Kadınlar için: 4.500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ile yaş haddinden (58 yaş) emeklilik mümkündür.
  • Erkekler için: 4.500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ile yaş haddinden (60 yaş) emeklilik mümkündür.

BAĞ-KURLULAR İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI

BAĞ-Kurlu çalışanlar için, normal emeklilik koşulları şu şekildedir:

  • Kadınlar için: En az 9.000 prim günü ve 58 yaşını doldurmak gerekmektedir.
  • Erkekler için: En az 9.000 prim günü ve 60 yaşını doldurmak gerekmektedir.

Az Primle Emeklilik (Kısmi Emeklilik):

BAĞ-Kurlu çalışanlar için kısmi emeklilik koşulları:

  • Kadınlar ve Erkekler için: 5.400 prim günü ve 60 yaşını doldurmak şartıyla kısmi emeklilik mümkün olmaktadır. Ayrıca, BAĞ-Kurlular için 25 yıl sigortalılık süresi şartı bulunmamakta.

MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Emekli Sandığı’na tabi olan memurlar için normal emeklilik koşulları şöyle;

  • Kadınlar için: 25 yıl fiili hizmet (99.000 prim günü) ve en az 58 yaş gerekmektedir.
  • Erkekler için: 25 yıl fiili hizmet (99.000 prim günü) ve en az 60 yaş gerekmektedir.

Kademe Bekleyen Memurlar İçin Az Primle Emeklilik:

Memurlar, 61 yaşını doldurduklarında ve en az 15 yıl fiili hizmet (5.400 prim günü) ile kısmi emeklilik koşullarını yerine getirmiş olurlar. Kademe bekleyen memurlar için yaş haddinden emekli olma şartları şunlardır:

  • Kadın ve Erkek Memurlar: 61 yaşını doldurduklarında, 5.400 prim günü ile kısmi emeklilik mümkündür.

30 NİSAN 2008 SONRASI İLK SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR İÇİN KADEMELİ EMEKLİLİK

30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigorta girişi yapanlar, kademeli emeklilikten faydalanamazlar. Bu kişilerin emeklilik şartları, 9 Eylül 1999'dan önceki şartlarla belirlenir.

EMEKLİLİK HAKKINI KAZANMAK İÇİN SON ŞANS

Sonuç olarak emeklilikte kademe bekleyenlerin, belirli yaş ve prim gün sayısına ulaşması gerekmektedir. SSK’lılar, BAĞ-Kurlular ve memurlar için emeklilik koşulları farklılıklar gösterse de, her durumda yaş haddinden emekli olabilmek için belirli prim gün sayılarının tamamlanması önemlidir. Emeklilikte kademe bekleyen kişiler, yukarıdaki şartları yerine getirerek, kısmi veya tam emeklilik haklarını elde edebilirler. Bu bilgiler ışığında, emeklilik planlamanızı yaparken, sigorta giriş tarihiniz, prim gün sayınız ve yaş haddi gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır."

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Sıkça Sorulan Sorular

2000 ile 2008 arası emeklilik var mı?
SSK (4/a) kapsamında olanların emekli aylığı hesaplanırken 2000 öncesi dönem için ayrı, 2000-2008/Ekim arası dönem için ayrı, 2008/Ekim sonrası dönem için ayrı olmak üzere kısmi aylık hesaplanmakta, daha sonra da bu kısmi aylıklar toplanarak kişinin alacağı emekli aylığı bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak?
Kademeli emeklilik, sigortası bu tarihten önce başlamış, çalışma yılını ve prim gününü doldurmalarına rağmen yaş şartı nedeniyle emekliye ayrılamamış kişileri kapsar. Memur, SSK, Bağ-Kur ve tarım sigortalısı olan çalışanlar da EYT'de kademeli emeklilik sürecine dâhildir.

Sıkça Sorulan Sorular

1999 ve 2008 arası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?
08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olarak işe başlayan kadınlar iki yöntemle emekli olmaya hak kazanırlar. Normal emeklilik şartlarına göre kadınların emekli olabilmesi için 58 yaşını tamamlaması gerekir. Ayrıca yaş şartıyla birlikte 7000 prim gün sayısı şartı bulunur.
ETİKETLER
#ssk
#kademeli emeklilik
#bağkur
#memur zammı
#memur emeklileri
#Ekonomi
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