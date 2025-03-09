Kademeli emeklilik bekliyorsanız şu an vakti geldi! SSK, Bağkur ve memurlar için tek tek açıkladı

Kademeli emeklilik bekleyen SSK'lılar, BAĞ-Kurlular ve memurlar için şartlar ve prim durumunu SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. Karakaş, kademeli emeklilikte nasıl kısmi ve tam emekli olunabilir, sorusuna en net cevabı verdi.
Kademeli emeklilik, emekli olmaya hak kazanmak için belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşmayı bekleyen çalışanları ilgilendiren bir düzenleme olarak gündemde kalmaya devam ediyor. SSK'lılar, BAĞ-Kurlular ve memurlar için geçerli olan kısmi emeklilik ve tam emeklilik koşulları ise sıklıkla merak ediliyor. SSK’lılar, BAĞ-Kurlular ve memurlar için emeklilik koşulları farklılıklar gösterse de, her durumda yaş haddinden emekli olabilmek için belirli prim gün sayılarının tamamlanması gerekiyor.
Konuyla ilgili merak edilenlere açıklık getiren İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;
"Emeklilikte kademe bekleyenlerin ne zaman emekli olabileceği, hangi prim gün sayısının gerektiği ve yaş haddi koşullarını net bir şekilde açıklayacağım.
Kademeli emeklilik, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan kişiler için geçerlidir. Bu tarihler arasında sigortalı olan kişiler, emeklilik için yaş ve prim gün sayısına ulaşana kadar beklemek zorundadır. Bu kişiler ister SSK'lı, ister BAĞ-Kurlu, isterse Emekli Sandığı’na tabi olsun, aynı kurallara tabidir. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için ise yaş şartı yoktur.
9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK’lılar, aşağıdaki koşullarla emekli olabilirler.
Az Primle Emeklilik (Kısmi Emeklilik):
Kademe bekleyen SSK’lılar için, 7.000 prim günü tamamlanamayan durumlar için kısmi emeklilik şartları şu şekilde;
BAĞ-Kurlu çalışanlar için, normal emeklilik koşulları şu şekildedir:
Az Primle Emeklilik (Kısmi Emeklilik):
BAĞ-Kurlu çalışanlar için kısmi emeklilik koşulları:
Emekli Sandığı’na tabi olan memurlar için normal emeklilik koşulları şöyle;
Kademe Bekleyen Memurlar İçin Az Primle Emeklilik:
Memurlar, 61 yaşını doldurduklarında ve en az 15 yıl fiili hizmet (5.400 prim günü) ile kısmi emeklilik koşullarını yerine getirmiş olurlar. Kademe bekleyen memurlar için yaş haddinden emekli olma şartları şunlardır:
30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigorta girişi yapanlar, kademeli emeklilikten faydalanamazlar. Bu kişilerin emeklilik şartları, 9 Eylül 1999'dan önceki şartlarla belirlenir.
Sonuç olarak emeklilikte kademe bekleyenlerin, belirli yaş ve prim gün sayısına ulaşması gerekmektedir. SSK’lılar, BAĞ-Kurlular ve memurlar için emeklilik koşulları farklılıklar gösterse de, her durumda yaş haddinden emekli olabilmek için belirli prim gün sayılarının tamamlanması önemlidir. Emeklilikte kademe bekleyen kişiler, yukarıdaki şartları yerine getirerek, kısmi veya tam emeklilik haklarını elde edebilirler. Bu bilgiler ışığında, emeklilik planlamanızı yaparken, sigorta giriş tarihiniz, prim gün sayınız ve yaş haddi gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır."