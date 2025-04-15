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 | Kübra Çelepi

Kademeli emeklilik için çözüm ışığı! İsa Karakaş 'İlk haberi ben vereceğim' diyerek açıkladı

Emeklilikte kademe için özellikle Bağkurlu kadınlar ve kadın memurlar mağdur oldu. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan memur kadınların 7200 gün primle emekli olabiliyorken, 9 Eylül'de başlayanlar için 1800 gün daha fazla prim şartı konuldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kadınların üretimini engellediği ve emekli maaşları için fark doğacağını açıkladı. Kademeli emeklilik ile ilgili adil bir çözümün, mağdurların da göz önünde bulundurularak giderilmesi isteniyor. Ankara'dan konuşan Karakaş, son durumu açıkladı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:52

Emeklilikte kademe, özellikle 8 ve 9 Eylül 1999 tarihlerinde sigorta başlangıç yapan kadınların yaşadığı büyük prim farklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 8 Eylül'de işe başlayan kadınlar 7200 günle emekli olurken, 9 Eylül'de başlayanlar aynı iş için tam 1800 gün daha fazla prim ödemek zorunda kaldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'a göre bu durum emeklilikte kademe sisteminde görünen adil olmayan haksızlıkları ortaya çıkardı. Son gelişmeleri aktaran uzman, "Ankara’da kulisler yeniden hareketlendi" dedi.

Kademeli emeklilik için çözüm ışığı! İsa Karakaş 'İlk haberi ben vereceğim' diyerek açıkladı

EMEKLİLİKTE KADEMEDE ARTIK ÇÖZÜM ZAMANI

Kademeli emeklilik bekleyen yüz binlerce kişi için Ankara’da kulisler yeniden hareketlendi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayan kadın memur ve Bağ-Kur’lulara yönelik büyük bir adaletsizlik yaşandığını belirterek, “Bu sadece bir erken emeklilik meselesi değil, haksızlığın düzeltilmesi meselesidir” dedi.

Kademeli emeklilik için çözüm ışığı! İsa Karakaş 'İlk haberi ben vereceğim' diyerek açıkladı

EN BÜYÜK ADALETSİZLİK KADIN MEMUR VE BAĞ-KUR’LULARDA

Karakaş, 8 Eylül 1999 tarihinde memur olarak göreve başlayan bir kadının 7200 gün primle emekli olabildiğini, ancak yalnızca bir gün sonra, 9 Eylül’de göreve başlayan bir başka kadının emekli olabilmesi için tam 9.000 gün prim ödemesi gerektiğini vurguladı.

Kademeli emeklilik için çözüm ışığı! İsa Karakaş 'İlk haberi ben vereceğim' diyerek açıkladı

BİR GÜN FARKLA 1800 GÜNLÜK PRİM YÜKÜ

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Sadece bir gün farkla 1800 gün prim farkı çıkıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Benzer mağduriyet Bağ-Kur’lu kadınlar için de geçerli."

Kademeli emeklilik için çözüm ışığı! İsa Karakaş 'İlk haberi ben vereceğim' diyerek açıkladı

ÜRETEN KADINA CEZA GİBİ PRİM ARTIŞI

Kadınların evde oturmak yerine üretime katılmak için iş yeri açtığını, şirket ortağı ya da esnaf olduğunu ifade eden Karakaş, bu kesimin de 9 Eylül sonrası faaliyete başladığında aynı şekilde 1800 günlük ek prim yüküyle karşılaştığını söyledi:

"Üretime katılan kadınlar adeta cezalandırıldı. 5 yıl fazladan prim ödemek zorunda kalıyorlar. Aynı iş yerinde bir gün erken işe başlayan kişi hem emekli maaşı hem de çalıştığı yerden maaş alırken bir gün geç başlayan ise sadece çalıştığı maaşla yetiniyor. Aynı emeği veren insanlar arasında bu fark hem psikolojik yorgunluğa hem de motivasyon kaybına yol açıyor."

Kademeli emeklilik için çözüm ışığı! İsa Karakaş 'İlk haberi ben vereceğim' diyerek açıkladı

ANKARA’DA KULİSLER YENİDEN HAREKETLENDİ

SGK Başuzmanı Karakaş, erken emekliliğe karşı olduğunu açıkça belirtse de, mevcut uygulamanın erken emeklilik değil, adaletsizliğin düzeltilmesi meselesi olduğunu savundu.

"Adı üstünde kademe diyoruz ama bu bir kademe değil, uçurum. Özellikle kadın memur ve Bağ-Kur’lular için getirilen 1800 günlük prim farkı yumuşatılmalı. Çözüm için yasal düzenleme artık ertelenmemeli.

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İLK HABERİ BEN VERECEĞİM

İsa Karakaş, Ankara’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve konuyla ilgili en ufak bir duyum aldığında bunu ilk olarak takipçilerine duyuracağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Meclis, SGK, Çalışma Bakanlığı nezdinde her gelişmeyi adım adım izliyorum. Kademeli emeklilik artık sadece bir talep değil, sosyal barış açısından da bir zorunluluk haline geldi. Artık çözüm zamanı."

Kademeli emeklilik için çözüm ışığı! İsa Karakaş 'İlk haberi ben vereceğim' diyerek açıkladı
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Sıkça Sorulan Sorular

2000 ve 2008 arası kademeli emeklilik var mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi uygulanacak. Bu sistemde, sigortalı olmak için gerekli prim gün sayısı ve yaş şartı, sigortalının çalışma süresine göre şekillenecek.
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