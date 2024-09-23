Kademeli emeklilik için tarih verdi! İsa Karakaş net konuştu: Bu yıl kimin ne kadar emekli maaşı alacağını açıkladı

23 Eylül 2024 14:14 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:31

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, alınacak emekli maaşını etkileyecek mi, sorusuna en net cevabı verdi. İsa Karakaş ayrıca kademeli emekliliğin çıkacağı tarihi açıkladı.

Emeklilik​ sisteminde beklenen yeni düzenleme ile sosyal güvenlik​ sistemi büyük bir dönüşümün içinde. Peki, SGK​ erken emeklilikte yeni düzenleme olan kademeli emeklilik yasasında son durum ne? Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş​, kademeli emeklilik için tarih verdi. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihe vurgu yaparak kimin ne kadar emekli maaşı​ alacağını açıkladı.

TGRT Haber TV'ye konuşan İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

BU YIL EMEKLİ OLAN YÜZDE 30 FAZLA MAAŞ ALACAK

"Kafalar çok karışık. Bu yüzde 30 dediğimiz mesele olağanüstü bir durum. Sizin ne kadar emekli maaşı alacağınız çalışma hayatınız boyunca sosyal güvenlik kurumuna bildirmiş olduğunuz kazançlarınız ve çalışma süreleri ile belirleniyor. Dolayısıyla herkesin kendi özelinde emeklilik durumu ve maaşı farklılık arz etmekte. Biz neyin altını çiziyoruz buna bakalım.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşını bağlarken sosyal güvenlik kurumunun ele almış olduğu kıstaslar var. Siz diyelim ki 1990 yılından beri çalışıyorsunuz. 1990 yılında SGK'ya bildirmiş olduğunuz kazançlarınızı bugün ele aldığımız zaman buharlaşmış oluyor. SGK bunları güncelleyerek

günümüze kadar taşıyor. Bunu nasıl yapıyor? SGK enflasyon rakamını baz alıyor. Bir de ülkenin büyümesi göz önünde bulunduruluyor. Bütün bunlarla birlikte hesaplama yapılıyor.

2024'te mi 2025'te mi emeklilik dilekçesi vermek daha avantajlı? Bu sorunun cevabı her sene değişiyor.

Son birkaç yıldır enflasyonda inanılmaz dalgalanmalar var. Bu sene baz etkisi var. Seçimden önce hafızamızı tazeleyecek olursak SSK

ve bağkurullara gelecek olan zam enflasyona bağlı olarak artıyordu. Bütün bunların tamamı 2024 yılında dilekçesini verecek olanlara yansıyor.

Peki, 2025 yılından itibaren ne olacak? 2024 yılı verilerini alacağız. 2024 yılında biliyorsunuz baz etkisiyle birlikte enflasyon rakamında düşüşler var yine ekonomide daralma var. Çünkü büyüme hızı düştü. En son orta vadeli planda yapılan revizyonla birlikte enflasyon % 41,5 olarak hedeflendi.

Vatandaşlarımızın anlayacağı bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bu sene enflasyon oranı hükümetin beklentisi %41,5 veya %45 de olsa benim yapmış olduğum hesaplamaya göre 2024 yılında dilekçenizi verdiğiniz zaman en az % 31.8 maksimum % 37'de bir fark olacak maaşlarınızda.

SGK SİSTEMİ BÜYÜK RİSK ALTINDA

SGK'nın sürdürülebilirlik için bu tehlike arz ediyor. Sistemden inanılmaz kaçışlar oluyor. Geçen sene EYT'den dolayı 1. 850.000 kişi toplamda 2.200 bin kişiye yakın emekli olan oldu. SGK sistemi dediğimiz bir bilimdir ve büyük risk altında. Hangi vatandaş olursa olsun ömür boyu hayatını etkilenecek bir durum olduğu için insanlar can havliyle dilekçelerini verdiler ve emekli olmaya başladılar.

Diğer bir tehlike EYT'lilerin bir kısmı 25 yıllık sigortalık süresi olduğu için emekli olamamışlardı. 25 yıllık süre de ne zaman doldu. 8 Eylül 2024 günü doldu.Dolayısıyla buna yine EYT'leri de eklediğimiz zaman sosyal güvenlik sistemi içinden çıkılmaz bir hale geliyor.

EMEKLİLİKTE İNTİBAK FARKLARI

Emeklilikle ilgili intibak farkları konusu da var. Bununla ilgili düzenleme bekliyorlardı. Bununla birlikte artık olağanüstü bir intibak sorunları çıkıyor ve inanılmaz bir çetrefilli hale geliyor.

Şimdi bir düzenleme yapılacak. Meclis Ekim ayında açılıyor. Ekim ayında düzenleme yapılsa bile kasım ayında çıkana kadar sistemden kaçanlar kaçar. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Önümüzde yılın bitmesine 3 aydan fazla bir süre var. Eğer bu yıl emekli olana yüzde 30 fazla maaş verilecekse kaçışların her geçen gün artacağını söyleyebiliriz.

EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ HANGİ NOKTADAN BAŞLANMALI?

Bu sisteme artık neşter atılması lazım. Bütün nesilleri kapsayan bir durumdur emeklilik. Maalesef yapılacak olan düzenleme pansuman tedbir gibi olacak. Kesin bir çare olmayacak çünkü sistemde çalışmış biri olarak şunu gördüm. Bununla ilgili çalışma yapman sadece 3 ay 5 ay değil gerçek anlamda sistem üzerinde çalışmalı. En az 7-8 ay boyunca komisyonları kuracaksınız. Kurum içerisinde işin uzmanlarını getireceksiniz ve emekliliği tüm boyutuyla ele alacaksınız. Yani bir düzenleme yapıldığı zaman işin tek ayağından ele alınıyor. Sosyal güvenliğin istihdam boyutu var. Genel sağlık sigortası boyutu var.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eninde sonunda mutlaka yapılacak. Çünkü sosyal güvenlik bir zincirdir. Şimdi orada EYT ile birlikte halka öyle bir koptu ki 17 yıl 24 yıl

kabu edilebilecek bir durum değil. Adil değil. Eninde sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor. Yani ben erken emekliyi teşvik eden bir uzman değilim. Ama bunun yapılması gerekiyor. Emeklilikte kademe ile ilgili

düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum. Benim beklentim 2027 gibi bununla ilgili mutlaka bir düzenleme

olacağı yönünde."