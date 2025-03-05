Kadın çalışanlar için 3 yeni hak Meclis'te! 8 Mart öncesi büyük destek için tarihi adım

Kadınlar günü yaklaşıyor. 8 Mart öncesinde güzel haberin sinyalleri geldi. Kadınları ilgilendiren 3 kritik düzenleme için Meclis’e kanun teklifi verildi. Gelen haberlere göre, analık ve süt izinleri yeniden belirlenecek, doğum borçlanmasında kural değişecek, vergi muafiyeti de kapıda. Kadınlar için 3 kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.

Çalışan kadınlara büyük müjde geldi. İzinler, borçlanma ve vergi avantajları Meclis'e geldi. Analık izni, doğum borçlanması ve vergi muafiyeti geliyor. Kadınları iş hayatına dahil edebilecek yasal düzenlemeler için çalışmalar hızlandı. 3 kanun teklifi Meclis’e sunuldu. ! Kooperatiflere destek de Meclis gündeminde.

KADINLARA UMUT OLACAK 3 YENİ DÜZENLEME

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne günler kala çalışan kadınları ilgilendiren 3 kritik düzenleme için vekillerden Meclis’e kanun teklifleri verildi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, çalışan kadınlara destek paketi, analık ve süt izinleri hakkında gelişmeler ve doğum borçlanması müjdesi kapıda.

İŞSİZ KADINLAR İÇİN TARİHİ ADIM

Komisyon’da görüşülen 3 teklif ile sayıları 1,5 milyona yaklaşan işsiz kadınlar için de çalışmalar başladı. kadınları iş hayatına dahil edecek yasal düzenlemeler için çalışmalar başladı. 3 kanun teklifi Meclis’e sunuldu.

SÜT VE ANALIK İZİNLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Teklife göre, doğum yapan kadın memurların çalışma hayatına uyum sağlaması kolaylaştırılacak. Annelerin bebeklerini emzirebilmeleri için süt izinlerinde de iyileştirmeler yapılacak. Doğum sonrası ilk 6 ayda günde 3 saat olan süre 4 saate, ikinci 6 ayda ise 1,5 saatten 2 saate yükseltilecek. Öte yandan kadın memurların analık izin süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması ve süt izinlerinin uzatılması da gündemde.

VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

Öte yandan kadınlara özel vergi muafiyeti de geliyor. Ortaklarının ta­mamını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin kurumlar vergisin­den muaf tutulmaları da gelen teklifler arasında.

DOĞUM BORÇLANMASINA BÜYÜK KOLAYLIK

Doğum borçlanmasında değişiklik yapılması da istendi. Buna göre kadınların do­ğumdan önce veya doğum sırasın­da sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanmasından yararlandırılması talebi Meclis’in gündemine geldi.