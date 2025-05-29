Kadınlar nasıl emekli olacak? Özgür Erdursun yol haritasını verdi!

Türkiye'de kadınların emeklilik hakkı kazanması konusu son günlerde gündemi meşgul ediyor. Özellikle annelerin beklediği yıpranma hakkı ve prim ödeme kolaylığı gibi konuları kapsayan kadınlara emeklilik formülü için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar
Kadınların emeklilik hakkı gündeme taşındı fakat birçok kadın hala haklarını net bir şekilde bilmiyor. Peki kadınlar nasıl emekli olacak? Annelere yıpranma hakkı, çocuk sayısına göre prim ödeme yardımı gibi alt başlıkları olan bu önemli konu için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun önemli açıklamalarda bulundu.
Kadınların emeklilik hakkı için üç ana unsur: sigorta başlangıcı, doğum borçlanması hakkı ve istihdama katılım düzeyi olarak belirtiliyor.
Kadınlar için emeklilikte en kritik tarih, ilk sigortalı çalışmanın başladığı gün olduğunu ifade eden Erdursun, ancak kayıt dışı çalıştırmalar yüzünden birçok kadının bu konuda mağduriyet yaşadığına ve hatta emekli olamadığına dikkat çekti.
1/10/2008 yılında yapılan düzenleme ile kadınlara doğum sonrası çalışmadıkları süreleri borçlanarak prim günü kazanma hakkı tanındı. Üç çocuğa kadar, toplamda 2.160 gün borçlanma yapılabileceğini söyleyen Erdursun, sigorta başlangıcından önce yapılan doğumların bu aşamada geçerli olmadığını ve emeklilik hakkına etkisi olmayacağını belirtti.
Erdursun, özellikle özel sektörde çalışan kadınlar için doğum sonrası işten ayrılmalar ya da part-time istihdam seçenekleri, emeklilikte prim gün sayısının eksik kalmasına neden olduğunu belirtti.
Kadınların emekliliğiyle ilgili eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için bazı yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Erdursun, bu ihtiyaçları şöyle sıraladı:
Doğumdan önce sigortalı olma şartı kaldırılmalı, her kadın doğum borçlanmasından yararlanabilmelidir.
-Kadınların çalışma hayatına erken yaşta katılımını teşvik edecek sosyal politikalar geliştirilmeli (kreş desteği, yarı zamanlı sigortalı modeller vb.).
-Kayıt dışı çalıştırılan kadınlara yönelik prim teşvikleri artırılmalı ve ilk sigorta başlangıcı geriye dönük olarak tanınmalıdır.
-Kadınların ara verdikleri süreler, özel bir statüyle (bakım süresi gibi) emekliliğe sayılabilir hale getirilmelidir. Bu süreler için borçlanma hakkı da verilebilir.
Sağlıklı bir sosyal devlet ve genç nüfusun artması için kadınların sosyal hakları gözetilerek yeni politikalar üretilmesi gerektiğini savunan Erdursun, sigorta başlangıcına göre kadınların yol haritalarını çıkardı.