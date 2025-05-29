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 | Bengü Sarıkuş

Kadınlar nasıl emekli olacak? Özgür Erdursun yol haritasını verdi!

Türkiye'de kadınların emeklilik hakkı kazanması konusu son günlerde gündemi meşgul ediyor. Özellikle annelerin beklediği yıpranma hakkı ve prim ödeme kolaylığı gibi konuları kapsayan kadınlara emeklilik formülü için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar

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Kadınlar nasıl emekli olacak? Özgür Erdursun yol haritasını verdi!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:38

Kadınların emeklilik hakkı gündeme taşındı fakat birçok kadın hala haklarını net bir şekilde bilmiyor. Peki kadınlar nasıl emekli olacak? Annelere yıpranma hakkı, çocuk sayısına göre prim ödeme yardımı gibi alt başlıkları olan bu önemli konu için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun önemli açıklamalarda bulundu.

Ka­dınların emeklilik hakkı için üç ana unsur: sigorta başlangıcı, doğum borçlanması hakkı ve istihda­ma katılım düzeyi olarak belirtiliyor.

Kadınlar nasıl emekli olacak? Özgür Erdursun yol haritasını verdi!

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİ KONTROL EDİN

Kadınlar için emeklilikte en kritik tarih, ilk sigortalı çalışmanın başladığı gün olduğunu ifade eden Erdursun, ancak kayıt dışı çalıştırmalar yüzünden birçok kadının bu konuda mağduriyet yaşadığına ve hatta emekli olamadığına dikkat çekti.

Kadınlar nasıl emekli olacak? Özgür Erdursun yol haritasını verdi!

DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI

1/10/2008 yılında yapılan düzenleme ile kadınlara doğum sonrası çalışmadıkları sü­releri borçlanarak prim günü kazanma hak­kı tanındı. Üç çocuğa kadar, toplamda 2.160 gün borçlanma yapılabileceğini söyleyen Erdursun, sigorta başlangıcından önce yapılan doğumların bu aşamada geçerli olmadığını ve emeklilik hakkına etkisi olmayacağını belirtti.

Kadınlar nasıl emekli olacak? Özgür Erdursun yol haritasını verdi!

ARA VERMEK EMEKLİLİĞE GİZLİ ENGEL

Erdursun, özellikle özel sektörde çalı­şan kadınlar için doğum sonrası işten ayrıl­malar ya da part-time istihdam seçenekleri, emeklilikte prim gün sayısının eksik kalma­sına neden olduğunu belirtti.

PEKİ KADINLAR NASIL EMEKLİ OLACAK?

Kadınların emekliliğiyle ilgili eşitsizlikle­ri ortadan kaldırmak için bazı yapısal düzen­lemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Erdursun, bu ihtiyaçları şöyle sıraladı:

Doğumdan önce sigortalı olma şartı kal­dırılmalı, her kadın doğum borçlanmasından yararlanabilmelidir.

-Kadınların çalışma hayatına erken yaş­ta katılımını teşvik edecek sosyal politikalar geliştirilmeli (kreş desteği, yarı zamanlı si­gortalı modeller vb.).

-Kayıt dışı çalıştırılan kadınlara yönelik prim teşvikleri artırılmalı ve ilk sigorta baş­langıcı geriye dönük olarak tanınmalıdır.

-Kadınların ara verdikleri süreler, özel bir statüyle (bakım süresi gibi) emekliliğe sayılabilir hale getirilmelidir. Bu süreler için borçlanma hakkı da verilebilir.

YILA GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sağlıklı bir sosyal devlet ve genç nüfusun artması için kadınların sosyal hakları gözetilerek yeni politikalar üretilmesi gerektiğini savunan Erdursun, sigorta başlangıcına göre kadınların yol haritalarını çıkardı.

Kadınlar nasıl emekli olacak? Özgür Erdursun yol haritasını verdi!


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#Ekonomi
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