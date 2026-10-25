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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:52

Kahvaltı sofralarını ilgilendiren düzenleme: Bakanlık reçelin ayarına el attı

Tarım ve Orman Bakanlığı reçellerde meyve oranını artırmayı öngören tebliğ taslağını görüşe açtı. İçine giren meyveden etikette yazılanlara kadar düzenlemeler yapılacak.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Kahvaltı sofralarını ilgilendiren düzenleme: Bakanlık reçelin ayarına el attı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 22:52

Tarım ve Orman Bakanlığının görüşe açtığı tebliğ taslağına göre, reçel üretiminde kullanılacak meyve oranlarıyla ilgili düzenleme yapılması öngörülürken, bir kilogram reçeldeki meyve oranı 450 gramdan az olmayacak.

HABERİN ÖZETİ

Kahvaltı sofralarını ilgilendiren düzenleme: Bakanlık reçelin ayarına el attı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağı ile reçel üretiminde kullanılacak meyve oranlarına ilişkin düzenlemeler yapılması öngörülüyor.
Bir kilogram reçeldeki meyve oranı 450 gramdan az olmayacak.
Bazı meyveler için minimum meyve oranı yükseltilecek (örneğin, kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi gibi meyveler için 350 grama).
Ekstra reçelde kilogram başına meyve püresi miktarı 500 gramdan az olmayacak.
Ürünlerdeki etiketlerle meyve oranları konusunda tüketicilere bilgi verilecek.
Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine uyum için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanındı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Kahvaltı sofralarını ilgilendiren düzenleme: Bakanlık reçelin ayarına el attı


REÇEL VE MARMELATA DÜZENLEME

Bakanlıkça hazırlanan " Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı", kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

AA muhabirinin taslaktan yaptığı derlemeye göre, düzenlemeyle söz konusu ürünlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi dikkate alınarak yapılan değişikliklerin mevzuata yansıtılması amaçlandı. Bu kapsamda, tanımlar bölümünde değişiklik yapılırken, turunçgil reçeli hariç, diğer reçeller için "marmelat" teriminin kullanılması uygun bulundu. "Jöle marmelatı" tanımı sadece turunçgil marmelatı için olacak şekilde düzenlendi.

Marmelatın tanımı, "turunçgil marmelatı" olarak değiştirilerek, geleneksel marmelat tanımı korundu. Toplam şeker içeriğine ilişkin madde ise etiketleme mevzuatıyla düzenlendiğinden kaldırıldı.

Kahvaltı sofralarını ilgilendiren düzenleme: Bakanlık reçelin ayarına el attı

REÇELİN İÇİNE GİREN MEYVE MİKTARINDA MİNİMUM STANDART
 

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde reçel için bir kilogramda kullanılacak meyve püresi miktarı 450 gramdan az olmayacak.

Kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayvada meyve miktarı 250 gramdan 350 grama, zencefilde 150 gramdan 180 grama, kaju elmalarında 160 gramdan 230 grama ve çarkıfelek meyvesinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltilecek.

Ekstra reçelde ise kilogram başına kullanılacak meyve püresi miktarı 500 gramdan az olmayacak.

Geleneksel marmelat üretiminde kullanılan püre miktarı en az 450 gram, tatlandırılmış kestane püresinde kestane miktarı ise en az 380 gram olacak.

ÜRETİCİLERE 2027'NİN SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

Tüketicilere ürünlerdeki etiketlerle meyve oranları konusunda bilgi verilecek. Buna göre, ürünün ne kadar meyveyle hazırlandığına ilişkin bilginin ürün adı ile aynı yüzeyde ve kolayca görülebilecek şekilde etikette yer alması zorunlu olacak. Turunçgil marmeladında da turunçgil meyvesinin adı belirtilerek ürün adı yazılabilecek.

Ürün adı, ham maddedeki azalan ağırlıklarına göre meyve ya da meyvelerin adları ile desteklenebilecek. Üç veya daha fazla meyveyle üretilen ürünlerde meyvelerin adları yerine "karışık meyve" ya da bunu karşılayan bir ifade kullanılabilecek ve meyve sayısı verilebilecek.

Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanındı.

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ETİKETLER
#reçel
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#marmelat
#türk gıda kodeksi
#Avrupa Birliği Konsey Direktifi
#Ekonomi
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