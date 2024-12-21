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Kahve devinde kriz: Starbucks çalışanları greve gidiyor

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 04:31 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 04:33
Kahve devinde kriz: Starbucks çalışanları greve gidiyor

ABD’de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks’ın çalışanları, ülkenin önemli pazarı konumundaki Seattle, Los Angeles ve Chicago’da beş günlük greve gitme kararı aldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, grevin kısa süre içinde ülke genelinde yayılmasının planlandığı ifade edildi.

Starbucks bünyesinde çalışan 10 bini aşkın baristayı temsil eden Starbucks Workers United, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin en önemli üç pazarı olan Seattle, Los Angeles ve Chicago’da greve çıkıldığını duyurdu. Açıklamada, Noel arifesine kadar sürecek beş günlük grevin kısa süre içinde ülke geneline yayılmasının planlandığı belirtildi.

Kahve devinde kriz: Starbucks çalışanları greve gidiyor - 1. Resim

Starbucks’ın yıl sonuna kadar sözleşmelerin imzalanacağına dair defalarca taahhütte bulunmasına rağmen hala ciddi bir ekonomik teklif sunmadığı öne sürülen açıklamada, sendikanın temel çerçeveye oturtulmuş çalışma koşulları talebinin karşılanmaması durumunda, grevin Noel arifesine dek her gün artarak devam edeceği vurgulandı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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